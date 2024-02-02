Çiftçiler Hollanda-Belçika sınırını kapattı

Avrupa'nın bir çok ülkesinde patlak veren protestoları, çiftçilerin ürün fiyatlarının düşüklüğü, maliyetlerin yüksekliği, ucuz gıda ithalatı ve Avrupa Birliği'nde (AB) iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalara duydukları öfkeyi açığa vuruyor.

Fransa'da çiftçiler, hükümetin verdiği tavizleri artırmasının ardından Cuma günü barikatları kaldırmaya başlarken, Belçika ve Hollanda'da çiftçiler iki ülke arasındaki otoyol sınır geçişlerini kapattı.

Çiftçiler hafta başında AB'nin merkezi Brüksel'de Avrupa Parlamentosunda toplanan zirvenin yanı başında sübvansiyonların artırılmasını isterken parlamentoyu yumurta, taş ve havai fişek yağmuruna tuttu. Belçikalı çiftçiler yaptıkları açıklamada, "Ortak Tarım Politikası[nın], gıda üreticilerini hiçbir şekilde muhatap almaksızın Ortak Ekolojik Politika haline gel[diğine]" dikkat çektiler.

Belçika'nın Zeebrugge Limanı'nda, Birleşik Krallık ve başka ülkelerden gelen otomobil ve yaş sebze ve meyveleri hedef alan çiftçiler, nakliye kamyonlarının limana giriş çıkışlarını engellemeyi sürdürdü. Liman işletmesinin sözcüsü, Tesla, BMW, Mercedes, Hyundai ve Volvo gibi otomobil üreticilerinin çıkış yapamayan araçları dolayısıyla liman kapasitesini hızla doldurduğunu söyledi. Limanın dışındaysa yaklaşık 2 bin kamyon yükleme için sıra bekliyordu.

Polonya'da "Sabrımız tükendi" diyen çiftçi sendikası Solidarność (Dayanışma), Cuma günü Ukrayna ürünlerinin ithalatına karşı sınır geçişlerini kapatmaya yönelik bir grev duyurusunda bulundu.

Yunanistan'da çiftçiler, ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde akaryakıta daimi vergi bağışıklığı ve sellerin yol açtığı kayıplar için tazminat ödemelerinin hızlandırılması talebiyle karayollarında barikatlar kurdu.

Portekiz'de çiftçiler, İspanya'ya bağlanan en az üç yolda traktörlerle barikat kurdular. Alentejo bölgesinde İspanya sınırı yakınlarındaki otoyol Cuma günü hala kapalıydı. Ülkenin çeşitli yerlerinde çiftçiler düşük tempoda yürüyüşler düzenledi.

İspanyol çiftçileri de bu hafta içinde Avrupa Birliği düzenlemelerine ve sübvansiyonların kesilmesine karşı Şubat'ta sokaklara çıkacaklarını söylediler.

Fransa'daysa çiftçiler hükümetin verdiği tavizleri çoğaltmasını isterken Paris'e giden birçok otoyolda barikatları kaldırmaya başladılar. Çiftçiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hükümetinin sözlerini hızla yerine getirmesi gerektiğini söylüyor.

(AEK)