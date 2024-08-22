Çiftçi zarar ediyor, eylemleri Türkiye geneline yayılıyor

8 Ağustos: Bursa’da çiftçiler İzmir-İstanbul yolunu trafiğe kapattı

Bursa’da Mustafakemalpaşa ve Karacabeyli çiftçiler, artan maliyetler ve satış fiyatlarının düşüklüğüne tepkilerini göstermek için sokağa çıktı.

Ziraat odalarının çağrısıyla bir araya gelen yaklaşık 5 bin çiftçi, Karacabey’deki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) önünde toplandı.

Artan maliyetlere karşın ürünlerin para etmediğini ve zarara uğradıklarını dile getiren çiftçiler, seslerini duyurabilmek adına Bursa-Balıkesir karayolunu kapattı.

Emeklerinin karşılığını isteyen üreticileri, jandarma ve çevik kuvvet ekipleri engellemeye çalıştı. Gerginlik yaşanan eylemde domates üreticileri “Çiftçiye uzanan eller kırılsın”, “Hükümet istifa”, “Çiftçi mahsulüne sahip çık” şeklinde sloganlar attı.

Mustafakemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir, bezelye, soğan, buğday, arpa, kavun, karpuz ve sanayi domatesi başta olmak üzere pek çok üründe çiftçinin bu yıl maliyetlere katlanarak zorlu bir üretim gerçekleştirdiğini ancak emeklerinin karşılığını almak bir yana düşük fiyatlar yüzünden zarara uğradığını söyledi.

Eyleme destek veren CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “Türkiye’nin en çok salçalık domates üreten bölgesinde, tarlada 3 liraya mal olmuş bir ürün maalesef şu anda serbest piyasada 2 lira 30 kuruşa kadar düşmüş. Çiftçi gerçekten çok büyük bir zarar ve umutsuzluk içerisinde. Onlarca TIR ürün maalesef meralara döküldü, hayvan yemine gitti” dedi.