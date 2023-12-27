Çiftçi-Sen: Üzüm ve tütün üreticileri tekellere kurban ediliyor

Çiftçiler Sendikası (Çiftçi-Sen) Genel Başkanı Ali Bülent Erdem ile Örgütlenme Sekreteri Adnan Çobanoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın içki ve tütün üreticilerinden almayı planladığı 5 ila 50 milyon TL arasındaki teminat bedeliyle ilgili açıklama yaptı.

Erdem ve Çobanoğlu; AKP’nin küçük işletmeleri yeni vergiler, parasal teminatlar gibi yeni koşullar koyarak pazarın dışına atmaya çalıştığını savundu.

200 krizi sonrası Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş’in TEKEL’in piyasadan el çektirilmesinin önünü açmasını ve AKP’nin 2017 ve 2021’de Şark tütününün üretildiği son bölge olan Adıyaman, Malatya ve çevresinde uygulamaya koyduğu yeni yasakları hatırlattı. Erdem ve Çobanoğlu şunları söyledi:

Kemal Derviş, 15 günde 15 yasa çıkarttırarak TEKEL’in piyasadan el çektirilmesinin önünü açtı. Örgütsüz tütün üreticilerine şirketler tarafından tek tek sözleşmeler dayatıldı. Tütün ve tütüncülüğümüz çokuluslu sigara ve tütün kartellerine teslim edildi. Neo-liberal politikaların katıksız uygulayıcısı olan AKP iktidarı döneminde de TEKEL’in sigara, içki ve yaprak işleme tesisleri özelleştirildi. Şirketlerin alım fiyatları üreticilerin maliyetini bile zor karşılamaktaydı. Bu nedenle 2000'de 600 bine yakın olan tütün üreticileri sayısı bugün 40 binlere düşmüş durumda. AKP iktidarı 2017 ve 2021’de bir hamle daha yaparak Şark tütününün üretildiği son bölge olan Adıyaman, Malatya ve çevresini de tütün üretiminden kopartmak için tütün işleme ve pazarlamasına yeni yasaklar getirmiş, üreticileri şirketlerle sözleşme yapmaya zorlamıştı. Üreticilerin ciddi direnişleri üzerine onları kooperatifler vasıtasıyla ‘yetki belgesi’ almaları koşuluyla tütün işleme ve pazarlama yapmalarına izin verilmişti. Şimdi de Tarım ve Orman Bakanlığı hazırladığı yeni ‘tebliğ’ ile bu kooperatifleri de ödeyemeyecekleri maddi yükümlülükler yükleyerek piyasadan çekilmelerini zorlamakta, böylelikle de uluslararası tütün ve sigara şirketlerinin piyasayı daha da iyi kontrol etmelerinin önünü açmak, üreticileri sözleşmelerle işçi haline getirmek istiyor.

"Amaç üretimi bırakmaya zorlamak"

Erdem ve Çobanoğlu, söz konusu tebliğin hem tütün üreticileri hem de şaraplık üzüm üreten çiftçileri tehdit ettiğini söyledi.

“Çünkü bu tebliğin bir amacı da yürürlüğe gireceği andan itibaren küçük şarap üreticilerini ve butik şarapçılık yapanları büyük maddi yükümlülükler altına sokarak üretimi bırakmaya zorlamaktır” diyen Erdem ve Çobanoğlu şunları kaydetti:

Şarap üretimi tekelleştiği ölçüde şaraplık üzüm üreten üreticiler ailelerinin ve kendilerinin emeklerini, üretim araçlarını büyük şarap şirketlerinin hizmetine sunmak,( tıpkı tütünde olduğu gibi) bu şirketlerin belirlediği fiyattan üzümlerini satmak, sözleşmeli üretim yapmak zorunda kalacaklar. Bu tebliğ ile amaçlanan şey tam da budur. Bu durum üzüm üreticisi açısından da, butik şarap üretimi yapanlar açısından da kabul edilemez. AKP iktidarının uyguladığı tarım politikaları sonucu gıdanın ve tarımsal üretimin kontrolü hızla şirketlerin kontrolüne giriyor ve girmeye de devam ediyor. Bu yanlıştan dönülmeli. Bu tebliğ geri çekilerek gerek tütün üreticilerinin, gerek şaraplık üzüm üreticilerinin, gerekse de butik şarapçılık yapanların mağdur olması engellenmeli. Kaldı ki bu tebliğin uygulanması aynı zamanda tüketicilerin de mağduriyetini beraberinde getirecek. Tüketiciler daha kalitesiz ürünleri daha pahalıya tüketmek zorunda kalacaklar. Şirketlerin tarım ve gıda sistemine hayır diyoruz.

TARIM BAKANLIĞI'NIN ‘TEMİNAT’ ŞARTI "Türkiye'de şarap üretimi yok olma tehdidiyle karşı karşıya"

(HA)