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Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2024 12:53
 ~ Son Güncelleme: 22 Temmuz 2024 13:24
34 dk Okuma

Çiftçi-Sen hesapladı: Fındıkta kilogram maliyeti 124,5 TL

Maliyet fiyatı üzerine yüzde 25 kar payı ve en az yüzde 25 de refah payı eklenmesi gerektiği savunan Çiftçiler Sendikası (Çiftçi-Sen) Genel Başkanı Ali Bülent Erdem ve Genel Sekreteri Bahri Öner'e göre fındıkta alım fiyatı en az 195 TL olarak açıklanmalı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Çiftçi-Sen hesapladı: Fındıkta kilogram maliyeti 124,5 TL

Çiftçiler Sendikası (Çiftçi-Sen) Genel Başkanı Ali Bülent Erdem ve Genel Sekreteri Bahri Öner fındıkta hasat yaklaşırken halen açıklanmayan alım fiyatına ilişkin bir açıklama yaptı. 

Devletin sermayeden yana taraf olduğunu belirterek AKP hükümetinin tarım politikalarını eleştirdi. Ayrıca bir maliyet hesabı yaparak AKP’yi çiftçiler yalnız bırakmakla suçladı.

Maliyet hesabı yapan Erdem ve Öner'e göre fındıkta kilogram başına gider 124,5 TL. Maliyet fiyatı üzerine yüzde 25 kar payı ve en az yüzde 25 de refah payı eklenmesi gerektiği savunan ikiliye göre fındığın alım/satıma referans kilogram fiyatı en az 195 TL olmalı.

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"Ürünlerimizi değerinde satamıyoruz"

Erdem ve Öner açıklamalarında iklim krizinin mevsimlerin akışını etkilediğini söyledi. Tarımsal ürünlerde daha önce karşılaşmadıkları problemlerle karşılaştıklarını belirtti. 

“Daha zor üretiyor, daha çok masraf yapıyor ama ürünlerimizi değerinde satamıyoruz” diyen Erdem ve Öner açıklamalarına şöyle devam etti:

Fındık hasadının başladığı bu günlerde, fındık üreticileri iklim krizinden ve ekolojik denge bozulmalarından en fazla zararı görüyor. İktidar bu gerçeği görmezden geliyor.

Geçen yıl siyasi iktidar ve şirketler fındık bahçelerinde görülen rekolteyi ve kaliteyi düşüren kahverengi kokarca böceğini görmezden gelerek rekolteyi yüksek göstermiş fındık alım fiyatını düşük açıklamıştı.

Bankalara borcu olan üreticiler ister istemez fındığını Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO), tüccara, Ferroro’ya düşük fiyattan satmak zorunda kalmıştı. Kazanan TMO, tüccarlar ve Ferroro oldu.

Siyasi iktidar, çiftçiler lehine piyasayı düzenlemesi gereken TMO’yu, tam tersi tüccarlar ve şirketler lehine piyasayı düzenleme görevini yapan bir kuruma dönüştürdü.

Bu hasat döneminde de fındık üreticileri benzeri problemlerle karşı karşıya. Açıklanan rekolte tahminleri olabildiğince yüksek. Hesaplamalarda gerek külleme hastalığından gerekse de son yıllarda ortaya çıkan Kahverengi Kokarca zararlısından kaynaklı verim ve kalite kaybı hesaba katılmıyor.

Siyasi iktidar fındık üreticileri lehine piyasayı düzenlemek istiyorsa rekolte ve fiyat açıklamasında bulunurken uyguladığı ekonomi politikaları sonucu elektriğinden, mazotuna gübresine ve tarım kimyasallarından tarımsal alet ve de motorlarına bütün tarımsal  girdilerin sürekli arttığını da hesaplayarak hareket etmelidir.

Çiftçi-Sen olarak yaptığımız araştırma ve hesaplamalarımıza göre iklim koşulları, kahverengi kokarca ve külleme hastalığının verim kaybına etkilerini dikkate alarak ortalama maliyet 124,5 KG/TL dir.

Fındık maliyet fiyatı üzerine yüzde 25 kar payı ve en az yüzde 25 refah eklenmesi gerekir. Bu hesaplamaya göre fındık alım/satım referans kilogram fiyatı en az 195 TL olmalıdır.

Çiftçi-Sen'in fındıkta maliyet hesabı şöyle:

MASRAF ÇEŞİTLERİ

BİRİMİ

MİKTARI

BİRİM FİYATI (TL)

TUTAR (TL)

YETİŞTİRME MASRAFLARI

 

 

 

 

Budama Dip sürgünü kes.- taşı.

İş gücü

1,50

1200

  1800

Kireç Uygulaması

 

 

 

 

Kireç Bedeli

kg

0,33

240,00

79,20

Kireç işçilik

İş gücü

     0,10

         950

95,00

Kireç Nakliye

 

 

 

 71,50

Gübre

 

 

 

 

Çiftlik güb.bedeli

kg

0,33

    1500,00

495,00

İşçilik+nakliye

İş gücü

    0,70

1200,00

840,00

Kompoze (kiyasal)güb.

kg

2,80

        261,80

      733,04

İşçilik+nakliye

İş gücü

   0,30

1200,00

  360,00

Azotlu(kimyasal) güb.bedeli

kg

1,95

178,50

      348.07

İşçilik+nakliye

İş gücü

  0,20

1200,00

240,00

İlaçlama

 

 

 

 

Kimyasal “İlaç” Bedeli

TL

  4,00

85,00

340,00

“İlaç”lama işçilik

İş gücü

  0,60

     1200,00

720,00

Diğer işçilik

İş gücü

 

 

   0,000

YETİŞTİRME MASRF.TOPLAM

 

 

 

6.121,81

HASAT MASRAFLARI

 

 

 

 

M.Tırpan+yakıt

İş gücü

0,25

     3000,00

750,00

Toplama işçilik

İş gücü

3,00

1000,00

3000,00

Taşıma işçilik

İş gücü

0,80

1500

1200,00

Harmanlama masrafı

 

 

 

 

Harmanlama işçilk

İş gücü

   0,50

600

300

Patoz+işçilik

TL

 

300

          300

Pazarlama nakliye

TL

 

   150,00

   150,00

Alet,Ekipman

TL

 

   120,00

 120,00

HASAT MASRAF.TOPLAM

 

 

 

5.820,00

SERMAYE FAİZİ

TOPLAMI(%9)

 

 

 

523,980

MSRF GENEL

TOPLAMI

 

 

 

  12.464,81

GN.YÖNT.GİDERİ

PAYI(%3)

 

 

 

373,94

TESİS AMORTİSMAN

 

 

 

        0,00

ÜRETİM MSRF TOPLAMI

 

 

 

12.838,75

YAN GELİRLER

 

 

 

 

Destekleme Gelirleri

Alan bazlı,güb.mazt

 

 

 

    370,00

Odun geliri

 

 

 

        0,00

Ot geliri

 

 

 

0,00

Diğer Gelir(meyve)

 

 

 

0,00

Yan Gelir Toplamı

 

 

 

0,00

MALİYET/DA

 

 

 

12.468,70

MALİYET/KG

 

 

 

124,5 

(HA)

çiftçi-sen Fındık
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