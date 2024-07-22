Çiftçi-Sen hesapladı: Fındıkta kilogram maliyeti 124,5 TL

Çiftçiler Sendikası (Çiftçi-Sen) Genel Başkanı Ali Bülent Erdem ve Genel Sekreteri Bahri Öner fındıkta hasat yaklaşırken halen açıklanmayan alım fiyatına ilişkin bir açıklama yaptı.

Devletin sermayeden yana taraf olduğunu belirterek AKP hükümetinin tarım politikalarını eleştirdi. Ayrıca bir maliyet hesabı yaparak AKP’yi çiftçiler yalnız bırakmakla suçladı.

Maliyet hesabı yapan Erdem ve Öner'e göre fındıkta kilogram başına gider 124,5 TL. Maliyet fiyatı üzerine yüzde 25 kar payı ve en az yüzde 25 de refah payı eklenmesi gerektiği savunan ikiliye göre fındığın alım/satıma referans kilogram fiyatı en az 195 TL olmalı.

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"Ürünlerimizi değerinde satamıyoruz"

Erdem ve Öner açıklamalarında iklim krizinin mevsimlerin akışını etkilediğini söyledi. Tarımsal ürünlerde daha önce karşılaşmadıkları problemlerle karşılaştıklarını belirtti.

“Daha zor üretiyor, daha çok masraf yapıyor ama ürünlerimizi değerinde satamıyoruz” diyen Erdem ve Öner açıklamalarına şöyle devam etti:

Fındık hasadının başladığı bu günlerde, fındık üreticileri iklim krizinden ve ekolojik denge bozulmalarından en fazla zararı görüyor. İktidar bu gerçeği görmezden geliyor. Geçen yıl siyasi iktidar ve şirketler fındık bahçelerinde görülen rekolteyi ve kaliteyi düşüren kahverengi kokarca böceğini görmezden gelerek rekolteyi yüksek göstermiş fındık alım fiyatını düşük açıklamıştı. Bankalara borcu olan üreticiler ister istemez fındığını Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO), tüccara, Ferroro’ya düşük fiyattan satmak zorunda kalmıştı. Kazanan TMO, tüccarlar ve Ferroro oldu. Siyasi iktidar, çiftçiler lehine piyasayı düzenlemesi gereken TMO’yu, tam tersi tüccarlar ve şirketler lehine piyasayı düzenleme görevini yapan bir kuruma dönüştürdü. Bu hasat döneminde de fındık üreticileri benzeri problemlerle karşı karşıya. Açıklanan rekolte tahminleri olabildiğince yüksek. Hesaplamalarda gerek külleme hastalığından gerekse de son yıllarda ortaya çıkan Kahverengi Kokarca zararlısından kaynaklı verim ve kalite kaybı hesaba katılmıyor. Siyasi iktidar fındık üreticileri lehine piyasayı düzenlemek istiyorsa rekolte ve fiyat açıklamasında bulunurken uyguladığı ekonomi politikaları sonucu elektriğinden, mazotuna gübresine ve tarım kimyasallarından tarımsal alet ve de motorlarına bütün tarımsal girdilerin sürekli arttığını da hesaplayarak hareket etmelidir. Çiftçi-Sen olarak yaptığımız araştırma ve hesaplamalarımıza göre iklim koşulları, kahverengi kokarca ve külleme hastalığının verim kaybına etkilerini dikkate alarak ortalama maliyet 124,5 KG/TL dir. Fındık maliyet fiyatı üzerine yüzde 25 kar payı ve en az yüzde 25 refah eklenmesi gerekir. Bu hesaplamaya göre fındık alım/satım referans kilogram fiyatı en az 195 TL olmalıdır.

Çiftçi-Sen'in fındıkta maliyet hesabı şöyle: