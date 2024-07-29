Çiçek, Yerlikaya'ya sordu: Kürtlerin tüm düğün videolarını izleyecek misiniz?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, İstanbul’da Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çeken gençlerin hedef gösterilip gözaltında alınmalarını Meclis gündemine taşıdı.

Çiçek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın cevaplaması talebiyle verdiği önergede, “Kürtlerin her halinin kriminalize edildiğini ve Kürt olmanın dahi suç teşkil edebilen bir sebebe dönüştüğünü” belirtti.

Çiçek, “İçişleri Bakanlığı’nın üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek yerine linç kültürünü beslediğini” ifade etti.

"Keçe Kurdan" ve "Şervano"yu söyleyen Koma Özgün'ün üyeleri tutuklandı

"Kürtlere düşmanlık körükleniyor"

“Hedef gösterilen insanlara yönelik gözaltı operasyonlarının organize bir şekilde yürütüldüğünü” belirten Çiçek, “Kürtlerin geleneksel kıyafetlerinden kültürel etkinliklerine, müziğinden düğünlerine, özel yaşam alanlarından siyasetine kadar uzanan bu düşmanlık hali daha da körükleniyor ve derinleştiriliyor. Yargı da bu sürecin aparatı haline getirilmiş ve sayısız emsal kararla sabit olmasına rağmen Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekmek suça gerekçe sayılmıştır” dedi.

İstanbul’da ‘Kürtçe halay’ gerekçesiyle 11 tutuklama

AİHM, AYM ve Yargıtay kararlarına atıf

Gözaltı ve tutuklamalara gerekçe olarak gösterilen sloganların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Yargıtay kararlarında suç sayılmadığına ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğu ilişkin pek çok karar olduğunu söyleyen Çiçek, “Bijî Serok Apo (Yaşasın Başkan Apo) sloganının suç olmadığına dair onlarca karar bulunduğunu” belirtti.

Doğubayazıt'ta düğüne Kürtçe şarkı baskını

Çiçek, Bakan Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti:

>>İstanbul’da gözaltına alınan yurttaşların gözaltına alınma gerekçeleri ve bu sürecin detayları nedir? Farklı tarih ve düğünlerde Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çeken yurttaşların belirlenip gözaltına alınmaları süreci ne şekilde organize edilmiştir?

>>AİHM, AYM ve Yargıtay kararlarında suç sayılmadığına ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğuna ilişkin pek çok emsal kararla sabit olmasına rağmen Bijî Serok Apo (Yaşasın Başkan Apo) sloganı hangi gerekçe ile yeniden bir operasyonunun konusu yapılmıştır?

>>Gözaltı işlemlerinin Emniyet Genel Müdürlüklerinin sosyal medya hesaplarından özel videolar hazırlanarak paylaşılması ile amaçlanan nedir? Bu videoların hazırlanması Bakanlığınızın talimatıyla mı gerçekleştirilmiştir? Söz konusu görüntülerin servis edilmesi ile yurttaşların lekelenmeme hakkı ihlal edilmemiş midir?

>>Anayasa’da güvence altına alınan masumiyet karinesi, kanun önünde eşitlik ilkesi, kimseye işkence ve eziyet yapılamayacağı kesin kuralı, ifade özgürlüğü, toplanma ve gösteri hakkı özgürlüğü, kişisel verilerin korunması ve özel hayatın gizliliği kurallarının ihlal edilerek Bakanlık olarak suç işleme sorumluluğunu alıyor musunuz?

>>Gözaltına alınan yurttaşlara yönelik işkence ve kötü muamele fiillerinde bulunan, yurttaşların görüntülerini servis ederek lekelenmeme hakkını ihlal eden kolluk personelleri hakkında gerekli işlemler başlatılmış mıdır?

>>Kürtlere yönelik nefret saldırısında bulunanlara, yurttaşları hedef gösterip işkenceye maruz bırakanlara dair herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

>>Düğün yapan tüm Kürtlerin düğün videolarını izleyecek misiniz? Bu konuda görevlendirdiğiniz personeller mi bulunmaktadır? Bu süreç ne şekilde organize edilmiştir?

(RT)