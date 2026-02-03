Çiçek Otlu: Bazı kurumlarımızın kapıları kırıldı, tüm bilgisayarlarımıza el konuldu

Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne (ESP) yönelik bu sabah 22 kentte düzenlenen operasyonlarda, aralarında partinin Eş Genel Başkanı Murat Çepni’nin de olduğu en az 50 kişi gözaltına alındı.

Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanı gazeteciler Nadiye Gürbüz, Pınar Gayıp, Elif Bayburt, Müslüm Koyun ve Züleyha Müldür de gözaltına alınanlar arasında.

Gözaltına alınanlara 24 saat boyunca avukatlarıyla görüşme kısıtlaması getirildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili ve Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM) Genel Sözcüsü Çiçek Otlu, “Biz bu ülkede eşitlik ve özgürlük istiyoruz. Emeğin ve kadın özgürlük mücadelesinin haklarının tanınmasını istiyoruz. Kadınlara yönelik şüpheli ölümlerin durmasını istiyoruz. Kürt halkının taleplerinin kabul edilmesini istiyoruz,” dedi.

Operasyonların nedenini ve kapsamını bianet’e değerlendiren Otlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Son dönemde, özellikle Baas rejiminin yıkılması ve Esad’ın Suriye’den gitmesi, Colani’nin iktidara gelmesiyle birlikte Suriye’de Rojava’ya yönelik büyük bir baskı başladı. Rojava Devrimi’ni yıkmak istediler, biz de bu süreçte devrimi savunduk. Yaşananların, bu çerçevede başlatılmış bir operasyon olduğu izlenimini ediniyoruz.

“Bu ülkede özgürlük ve eşitlik talep ediyorsanız, size asla yaşam şansı tanımıyorlar. Hakan Fidan’ın, ‘Bunların kaç kişi olduğunu biliyoruz, 300’e yakınlar, zaten yok ederiz’ dediğini de hatırlıyoruz. Şimdi ise partimize ve SKM’ye yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Eş başkanımız dahil olmak üzere çok sayıda parti meclisi üyemiz, il ve ilçe örgütü yöneticilerimiz, genel meclis üyelerimiz gözaltına alındı. Gazeteciler ve avukatlar da gözaltına alınanlar arasında.”

“Tüm halkımızı açıklamalarımıza katılmaya çağırıyoruz”

Gözaltılar esnasında kurumlarının kapılarının kırıldığını, tüm bilgisayarlarına el konulduğunu ve bazı evlerin kapılarına polis tarafından “Geldik, yoktunuz,” yazıldığını aktaran Otlu, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

“Gözaltılar sırasında, genel merkez dahil olmak üzere ETHA, BEKSAV, SGDF, Kaktüs gibi birçok kurumumuzun kapıları kırılarak içeri girildi. Ardından tüm mekânlarımızdaki bilgisayarlara el konuldu. Hatta bazı yerlere polis tarafından ‘Geldik, yoktunuz’ gibi ifadeler de yazıldı. Arkadaşlarımız, yarından itibaren avukatlarla görüşmeye başlayacak.

“Şunu belirtmek istiyoruz ki, biz bu ülkede eşitlik ve özgürlük istiyoruz. Emeğin ve kadın özgürlük mücadelesinin haklarının tanınmasını istiyoruz. Kadına yönelik şüpheli ölümlerin durmasını istiyoruz. Kürt halkının taleplerinin kabul edilmesini istiyoruz. Bu talepleri yok sayan faşist bir rejimle mücadele etmeye devam edeceğiz. Operasyona yönelik birçok ilde açıklamalarımız yapılacak. İllerde yükseltilecek eşitlik, özgürlük ve örgütlenme taleplerine tüm halkımızı katılmaya çağırıyoruz.”