CIA’in aradığı Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı yakalandı

Kolombiya'da “tonlarca kokaini Karayipler üzerinden ABD'ye kaçırmak ve kara para aklamak” suçlarından aranan "Soya" lakaplı Ferney de Jesus Cardona Bello, polis ve askerin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

El Universal’in haberine göre, Soya, Amerika Birleşik Devletleri Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) öncelikli arananlar listesindeydi. Soya'nın ABD'ye iade edilmesi gündemde.

Hayvan çiftliği ve futbol okulları

Kolombiya basınında çıkan haberlere göre, Soya'nın, ülkenin en büyük silahlı gruplarından Clan del Golfo [Golfo Klanı] adlı kartel ile işbirliği yaptığı ve bu yolla milyonlarca dolar kazandığı tahmin ediliyor.

Luego de un trabajo investigativo de tres años, @PoliciaColombia capturó a Ferney de Jesús Cardona Bello alias ‘Soya’, narcotraficante inversor y dinamizador de lavado de activos asociado con principales cabecillas del Clan del Golfo, y seis de sus principales colaboradores.… pic.twitter.com/n3zw934Ffk

Kolombiya Savunma Bakanı Ivan Velasquez, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, Soya'nın yakalandığını teyit ederek, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.

Polis kaynaklarında, Soya'nın kazandığı milyonlarca doları aklamak amacıyla hayvan çiftliğine, futbol okullarına ve çeşitli şirketlere aktardığı iddia edildi.

Golfo Klanı: “Dünyanın en büyük kokain dağıtıcılarından”

Dialogo Americas’ın El Heraldo gazetesinden aktardığına göre, Clan del Golfo'nun (CGD) şu anda 8 ila 9 bin arasında üyesi olduğu ve ülkenin 32 kurumunun 14'ünde mevcut olduğu tahmin ediliyor.

Örgüt esas olarak uyuşturucu kaçakçılığı, gasp, yasa dışı madencilik ve göçmen kaçakçılığıyla ilgileniyor.

General Giraldo, gazeteye yaptığı açıklamada, “Uyuşturucu kaçakçılığı, organize silahlı grupların ana yakıtı ve finansman kaynağı olmaya devam ediyor, bunu yasadışı madencilik, gasp ve insan kaçırma takip ediyor. Bu grup aynı zamanda diğer suçların yanı sıra cinayet işliyor, halkı korkutuyor ve yerinden edilmeye neden oluyor” dedi.

Askeri Kuvvetlerin geçen yılın Aralık ayında yaptığı operasyonda, 1620 kilogram koka bitkisi, 40 bin 200 litreden fazla koka bazı, 4 bin 743 kg kokain, 34 bin 422 kg koka yaprağı ve 26 binden fazla koka yaprağı ele geçirdi. Ayrıca yetkililer 269 koka bazı işleme laboratuvarını, 13 kokain laboratuvarını ve 83 tohum yatağını imha etti.

Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi’ndeki (OCCRP) makaleye göre, Kolombiya'nın en tehlikeli örgütlerinden biri olan Clan Del Golfo kartelinin lideri “Otoniel” lakaplı Dairo Antonio Úsuga David, ABD’de Ağustos 2023’teki yargılamada toplam 90 yıl hapse mahkum edildi.

Müfettişler, komutası altındaki 6 bin militanı ile Úsuga David'in "Kolombiya'nın Antioquia kentindeki Urabá bölgesinde geniş miktardaki topraklar üzerinde askeri kontrol sağladığını" söyledi. Kolombiya-Panama sınırına ve Karayipler ile Pasifik kıyılarına yakınlığı nedeniyle bölge, ülkenin en kazançlı uyuşturucu kaçakçılığı alanlarından.

Kolombiya'nın en şiddetli ve güçlü kartellerinden biri olan CGD, Meksika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne giden birçok kokain rotasını kontrol ediyor. David’in yargılandığı davada mahkeme, karteli dünyanın en büyük kokain dağıtıcılarından biri olarak tanımladı.