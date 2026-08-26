CIA Direktörü Ratcliffe Moskova'ya duyurulmadan gitti

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Rusyalı yetkililerle görüşmek üzere Moskova'ya önceden duyurulmayan bir ziyaret gerçekleştirdi.

CBS News, Axios ve CNN, ABD'li yetkililere ve konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayanarak Ratcliffe'in 25 Ağustos Salı günü Moskova'ya gittiğini aktardı.

CBS News'e konuşan kaynaklar, ziyaretin Ratcliffe'in CIA Direktörü olarak Rusya'ya yaptığı bilinen ilk seyahat olduğunu söyledi.

ABD'li yetkililer, Ratcliffe'in kimlerle görüştüğünü ve görüşmelerde hangi başlıkları ele aldığını açıklamadı. CNN'e konuşan bir yetkili de toplantıların içeriği hakkında bilgi vermedi.

CIA ve Beyaz Saray ise ziyaretle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Rusya tarafından da konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Rusya'nın resmi devlet ajansı TASS, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov’a dayandırdığı haberde ziyareti doğruladı. Peskov, Ratcliffe'in iki ülkenin istihbarat servisleri arasında temas kurmak amacıyla Moskova'yı ziyaret ettiğini kaydetti. Daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.

Ratcliffe'in ziyareti, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin sürdüğü ve Washington'ın arabuluculuk ettiği müzakerelerin sonuç vermediği bir döneme denk geldi.

ABD, Ukrayna'dan saldırılara ara vermesini istedi

Financial Times ve Axios'a göre Trump yönetimi, Ratcliffe'in Moskova ziyareti öncesinde Ukrayna yönetimine üst düzey bir ABD heyetinin Rusya'ya gideceğini bildirdi.

Washington yönetimi, Kiev'den heyetin Rusya'da bulunduğu süre boyunca Moskova, St. Petersburg ve Rusya'nın kuzeyindeki bölgelere uzun menzilli füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlememesini istedi.

Haberlere göre Ukrayna yönetimi bu talebi kabul etti.

ABD askeri uçağı Vnukovo'ya indi

Uçuş takip verileri de ziyaretle ilgili hareketliliği gösterdi.

Flightradar24'e göre ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing C-17 Globemaster III askeri nakliye uçağı, Maryland'deki Joint Base Andrews'ten kalktı. Uçak Letonya'ya uğradıktan sonra Moskova'daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı'na indi.

Washington Post ve New York Times da kamuya açık uçuş verilerinin ABD hükümetine ait bir uçağın Moskova'ya gittiğini gösterdiğini yazdı.

New York Times'a göre Ratcliffe Moskova'da yaklaşık sekiz saat kaldı.

Mayıs'ta Havana'ya gitmişti

Ratcliffe, Moskova ziyaretinden birkaç ay önce Küba'nın başkenti Havana'ya da gitmişti.

CIA Direktörü, 14 Mayıs 2026'da Kübalı yetkililerle Havana'da görüştü.

Küba hükümeti, ziyareti ABD yönetiminin talep ettiğini ve tarafların görüşmelerde iki ülke arasındaki siyasi diyaloğu ele aldığını açıkladı.

Havana yönetimi ayrıca Küba ve ABD'nin kolluk ve güvenlik kurumları arasındaki işbirliğini geliştirme konusunda karşılıklı ilgi gösterdiğini bildirdi.

CIA da Ratcliffe'in güncel biyografisinde Küba ziyaretine yer verdi. Kurum, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Venezuela'nın ardından Küba'ya giden Ratcliffe'in Washington'ın mesajlarını Havana yönetimine ilettiğini belirtti.

Ratcliffe, Ocak 2025'te CIA Direktörlüğü görevine başladı. Ratcliffe daha önce Trump'ın ilk başkanlık döneminde Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görev yaptı. Böylece her iki görevi de üstlenen ilk isim oldu.

(HA)