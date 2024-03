Christopher Edge’nin “Uzay Tuhaflığı” kitabı Türkçeye çevrildi

Çocukların severek okuduğu “Albie Bright'ın Sayısız Dünyası” kitabının yazarı, pozitif bilimlerle çocuk edebiyatını ustaca birleştiren Christopher Edge’nin adını David Bowie'nin “Space Oddity” parçasından aldığı “Uzay Tuhaflığı” eseri Türkçeye çevrildi.

Edge bu eserinde bizi ilginç bilgilerle dolu heyecanlı bir maceraya sürüklüyor. Eser her ne kadar çocuklar için yazıldıysa da ebeveynler tarafından da sevilerek okunacak bir dille ele alınmış.

Evrende gerçekten yalnız mıyız?

Bilim ve teknolojideki gelişmeler, yarattığı sonuçlar ve akıllardaki sorularla çocukları düşündüren, düşündürdükçe eğlendiren, maceraya sürükleyen eser, kelime hafızamızı da genişletiyor. Bu hikâyeyi UFO’larla, kara deliklerle, katil robotlarla ve pek kötü kokan uzaylılarla dolu, galaksiler arası bir macera sanıyor olabilirsiniz. Bu konuda haklısınız da. Ancak hikâyenin büyük bir bölümü Jake adlı bir çocuk, onu sürekli utandıran babası ve akıl almaz bir soruyla ilgili…

“Evrende gerçekten yalnız mıyız?” sorusu bile tek başına kitaba sürükleyici dil katıyor. Kitapla ilgili The Times’da çıkan bir yazıda "Parlak, zekice yazılmış bir kitap... bir tutam mizah ve bolca duygusal zeka ile süslenmiş" diye belirtiliyor.



The Week Junior, "Bilimin yanında gülmeyi de seviyorsanız, bu eğlenceli uzay macerası tam size göre" yorumunu yaparken, The Bookseller şöyle diyor: "Edge'in son derece orijinal kitapları bilim ve heyecanı bir araya getiriyor; bu sefer bir uzay macerasında işin içine komediyi de katıyor."

Kitap: Uzay Tuhaflığı

Yazar: Christopher Edge

Çeviri: Ceren Ceylan

Resimleyen: Ben Mantle

Yayınevi: Bilgi Yayınevi

Okuma yaş grubu: 9 yaş ve üzeri

(SYZ/AÖ)