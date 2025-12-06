CHP’nin yeni parti sözcüsü Zeynel Emre oldu: MYK yapısı yenilendi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 39. Olağan Kurultayı sonrası oluşan 80 kişilik Parti Meclisi (PM), ilk toplantısında yeni Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) belirledi. Üç yeni birimin kurulduğu MYK’de toplam 18 isim yer alırken, 7 isim ilk kez göreve geldi. MYK'de 7 kadın ve 1 erkek siyasetçi yer aldı.
Partideki yeniden yapılanmanın dikkat çeken adımlarından biri de milletvekili Zeynel Emre’nin yeni parti sözcüsü olarak görevlendirilmesi oldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı yeni MYK şu şekilde:
Genel Sekreter: Selin Sayek Böke
Yurtiçi Örgütlenme: Ensar Aytekin
Yurtdışı Örgütlenme: Nurhayat Altaca Kayışoğlu
İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat
Yerel Yönetimler: Gökan Zeybek
Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut
Seçim İşleri: Gül Çiftçi
Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen
Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rizvanoğlu
İnsan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan
Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan
Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz
İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu
İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK’lar: Bihlun Tamaylıgil
Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu
Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay
Parti Sözcüsü: Zeynel Emre
