CHP’nin yeni parti sözcüsü Zeynel Emre oldu: MYK yapısı yenilendi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 39. Olağan Kurultayı sonrası oluşan 80 kişilik Parti Meclisi (PM), ilk toplantısında yeni Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) belirledi. Üç yeni birimin kurulduğu MYK’de toplam 18 isim yer alırken, 7 isim ilk kez göreve geldi. MYK'de 7 kadın ve 1 erkek siyasetçi yer aldı.

Partideki yeniden yapılanmanın dikkat çeken adımlarından biri de milletvekili Zeynel Emre’nin yeni parti sözcüsü olarak görevlendirilmesi oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı yeni MYK şu şekilde:

Genel Sekreter: Selin Sayek Böke

Yurtiçi Örgütlenme: Ensar Aytekin

Yurtdışı Örgütlenme: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat

Yerel Yönetimler: Gökan Zeybek

Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut

Seçim İşleri: Gül Çiftçi

Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen

Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rizvanoğlu

İnsan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan

Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan

Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz

İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu

İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK’lar: Bihlun Tamaylıgil

Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu

Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay

Parti Sözcüsü: Zeynel Emre

(EMK)