CHP’nin üçüncü grup başkanvekili de erkek oldu
Cumhuriyet Halk Parti (CHP), Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal’ın yerine yeni grup başkanvekilini seçti.
Seçimde CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç yarıştı.
Yapılan oylamada Murat Emir 66, Sevda Erdan Kılıç 48 oy aldı.
Emir, Köksal'ın yerine grup başkanvekili oldu.
CHP'nin TBMM'de 3 grup başkanvekili bulunuyor.
Diğer grup başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır.
Dört milletvekili belediye başkanı seçildi
CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde beş milletvekilini belediye başkanı adayı gösterdi.
Malatya Milletvekili Veli Ağbaba dışındaki dört isim belediye başkanı seçildi.
CHP Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal Afyonkarahisar,
CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere Adıyaman,
CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı Kastamonu,
CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal ise Kırıkkale Belediye Başkanlığını kazandı.
Seçimi kazanan milletvekillerinin göreve başlamalarıyla 129 olan CHP'nin Meclisteki sandalye sayısı 125'e düştü.
(RT)