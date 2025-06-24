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Yayın Tarihi: 24 Haziran 2025 10:57
 ~ Son Güncelleme: 24 Haziran 2025 11:00
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CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” Mitingi Büyükçekmece’de

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, “Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde Büyükçekmece’deyiz. Haklıyız, kararlıyız, kazanacağız!” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” Mitingi Büyükçekmece’de

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve aynı zamanda partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri sürüyor. CHP’nin onuncu mitingi, 25 Haziran Çarşamba günü Büyükçekmece'de yapılacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya platformu X üzerinden mitingi duyurdu şöyle dedi:

“Millet iradesinin önünde hiçbir güç duramaz! Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na, Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün’e ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde Büyükçekmece’deyiz. Haklıyız, kararlıyız, kazanacağız!”

Belediye Başkanı Akgün tutuklanmıştı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, aralarında birçok CHP’li belediye başkanının da bulunduğu bir dizi gözaltı ve tutuklama operasyonu gerçekleşti. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, bu kapsamda tutuklanan isimlerden biri oldu.

Akgün’ün tutuklanmasının ardından yerine Ahmet Şahin belediye başkanvekili olarak atandı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu CHP İBB operasyonu CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik
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