CHP’nin ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi bu hafta Silivri’de

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP’nin başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin beşincisi bu hafta Silivri’de düzenlenecek.

CHP, Saraçhane’de başlayan halk buluşmalarını her hafta İstanbul’un farklı bir ilçesine ve Anadolu’daki şehirlere taşıyarak mitinglere dönüştürmüştü. Şişli, Beylikdüzü, Başakşehir ve Beyazıt’ın ardından İstanbul’daki beşinci mitingin adresi Silivri oldu.

Miting, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30’da gerçekleştirilecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada mitinge çağrı yaptı:

“Adalet ve özgürlük için Silivri’deyiz! Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na, belediye başkanlarımıza, tutuklu gençlere ve tüm siyasi tutsaklara özgürlük demek için Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel önderliğinde buluşuyoruz. Silivri'den, Silivri zindanındaki yiğide selam ediyoruz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”

Mitinglerin İstanbul’daki ilk adresi Şişli, ikincisi Beylikdüzü, üçüncüsü Başakşehir, dördüncüsü ise Beyazıt Meydanı’ndaydı.

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(EMK)