ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 11 Mayıs 2025 14:35
 ~ Son Güncelleme: 11 Mayıs 2025 14:39
1 dk Okuma

CHP’nin ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi bu hafta Silivri’de

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada mitinge çağrı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fotoğrafta, gece saatlerinde düzenlenen büyük bir miting görülüyor. Görselin ön planında, üzerinde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" yazılı CHP otobüsünün üst kısmı sahne olarak kullanılmış.
Fotoğraf: CHP Basın/ Beyazıt Mitingi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP’nin başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin beşincisi bu hafta Silivri’de düzenlenecek.

CHP, Saraçhane’de başlayan halk buluşmalarını her hafta İstanbul’un farklı bir ilçesine ve Anadolu’daki şehirlere taşıyarak mitinglere dönüştürmüştü. Şişli, Beylikdüzü, Başakşehir ve Beyazıt’ın ardından İstanbul’daki beşinci mitingin adresi Silivri oldu.

Miting, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30’da gerçekleştirilecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada mitinge çağrı yaptı:

“Adalet ve özgürlük için Silivri’deyiz! Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na, belediye başkanlarımıza, tutuklu gençlere ve tüm siyasi tutsaklara özgürlük demek için Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel önderliğinde buluşuyoruz. Silivri'den, Silivri zindanındaki yiğide selam ediyoruz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”

Mitinglerin İstanbul’daki ilk adresi Şişli, ikincisi Beylikdüzü, üçüncüsü Başakşehir, dördüncüsü ise Beyazıt Meydanı’ndaydı. 
Ekrem İmamoğlu: Artık hiç kimse mahkemelerde adalet dağıtıldığına inanmıyor
Ekrem İmamoğlu: Artık hiç kimse mahkemelerde adalet dağıtıldığına inanmıyor
13 Nisan 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik CHP İstanbul İl başkanı İBB operasyonu
ilgili haberler
Brezilya'da mahkeme kararını tanımayan X, Türkiye'de Ekrem İmamoğlu sansürüne uydu
8 Mayıs 2025
/haber/brezilya-da-mahkeme-kararini-tanimayan-x-turkiye-de-ekrem-imamoglu-sansurune-uydu-307258
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
8 Mayıs 2025
/haber/ekrem-imamoglu-nun-x-hesabina-erisim-engeli-307229
Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu ve Yasin Hayal cezaevinde birlikte kalmış
7 Mayıs 2025
/haber/ozgur-ozele-saldiran-selcuk-tengioglu-ve-yasin-hayal-cezaevinde-birlikte-kalmis-307200
Özgür Özel: Saldırıya cevabımızı Saraçhane’de vereceğiz
6 Mayıs 2025
/haber/ozgur-ozel-saldiriya-cevabimizi-sarachanede-verecegiz-307184
Ekrem İmamoğlu diploma iptaline karşı dava açtı
6 Mayıs 2025
/haber/ekrem-imamoglu-diploma-iptaline-karsi-dava-acti-307168
İHD'den 'Özgür Özel'e saldırı' tepkisi: Sürece yönelik bir sabotaj girişimidir
5 Mayıs 2025
/haber/ihd-den-ozgur-ozel-e-saldiri-tepkisi-surece-yonelik-bir-sabotaj-girisimidir-307128
CHP lideri Özgür Özel'e AKM çıkışında fiziksel saldırı
4 Mayıs 2025
/haber/chp-lideri-ozgur-ozel-e-akm-cikisinda-fiziksel-saldiri-307108
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Brezilya'da mahkeme kararını tanımayan X, Türkiye'de Ekrem İmamoğlu sansürüne uydu
8 Mayıs 2025
/haber/brezilya-da-mahkeme-kararini-tanimayan-x-turkiye-de-ekrem-imamoglu-sansurune-uydu-307258
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
8 Mayıs 2025
/haber/ekrem-imamoglu-nun-x-hesabina-erisim-engeli-307229
Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu ve Yasin Hayal cezaevinde birlikte kalmış
7 Mayıs 2025
/haber/ozgur-ozele-saldiran-selcuk-tengioglu-ve-yasin-hayal-cezaevinde-birlikte-kalmis-307200
Özgür Özel: Saldırıya cevabımızı Saraçhane’de vereceğiz
6 Mayıs 2025
/haber/ozgur-ozel-saldiriya-cevabimizi-sarachanede-verecegiz-307184
Ekrem İmamoğlu diploma iptaline karşı dava açtı
6 Mayıs 2025
/haber/ekrem-imamoglu-diploma-iptaline-karsi-dava-acti-307168
İHD'den 'Özgür Özel'e saldırı' tepkisi: Sürece yönelik bir sabotaj girişimidir
5 Mayıs 2025
/haber/ihd-den-ozgur-ozel-e-saldiri-tepkisi-surece-yonelik-bir-sabotaj-girisimidir-307128
CHP lideri Özgür Özel'e AKM çıkışında fiziksel saldırı
4 Mayıs 2025
/haber/chp-lideri-ozgur-ozel-e-akm-cikisinda-fiziksel-saldiri-307108
Sayfa Başına Git