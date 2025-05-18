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Yayın Tarihi: 18 Mayıs 2025 15:10
 ~ Son Güncelleme: 18 Mayıs 2025 15:17
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CHP’nin ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi bu hafta Pendik’te

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 21 Mayıs Çarşamba akşamı Pendik Sahil Tören Alanı’nda, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek mitingin saat 20.30’da başlayacağını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP’nin ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi bu hafta Pendik’te
Fotoğraf: CHP Basın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP’nin başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin altıncısı bu hafta Pendik’te düzenlenecek.

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CHP, Saraçhane’de başlayan halk buluşmalarını her hafta İstanbul’un farklı bir ilçesine ve Anadolu’daki şehirlere taşıyarak mitinglere dönüştürmüştü. Şişli, Beylikdüzü, Başakşehir, Beyazıt ve Silivri’nin ardından İstanbul’daki altıncı mitingin adresi Pendik oldu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 21 Mayıs Çarşamba akşamı Pendik Sahil Tören Alanı’nda, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek mitingin saat 20.30’da başlayacağını duyurdu.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Adaletsizliğe, hukuksuzluğa, haksızlığa karşı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde Pendik Sahili Atatürk Anıtı’nda buluşuyoruz. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu özgürlüğüne kavuşana dek meydanlardayız. Mutlaka kazanacağız!” ifadelerini kullandı.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
CHP Ekrem İmamoglu
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