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Yayın Tarihi: 1 Haziran 2025 14:50
 ~ Son Güncelleme: 1 Haziran 2025 15:50
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CHP’nin Meclis Başkanı adayı Uğur Bayraktutan

CHP Meclis Grup Başkanvekili Murat Emir, “Adayımızın üçüncü turda Meclis Başkanlığı’nı kazanmak üzere önemli bir şansı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP’nin Meclis Başkanı adayı Uğur Bayraktutan
*CHP'li Uğur Bayraktutan, Meclis kürsüsünde. (Fotoğraf: TBMM)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı seçimi için Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ı aday gösterdi.

CHP Meclis Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis’te yaptığı açıklamada, Bayraktutan’ın adaylığına ilişkin, “En üst seviyede destek bulacağını ve üçüncü turda Meclis Başkanlığı’nı kazanmak üzere önemli bir şansı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

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Emir, seçim sürecinin üçüncü turuna işaret ederek, “Umuyoruz ki, en azından üçüncü turda, ilk iki sıradaki aday kaldığında, diğer partilerin adayları Anayasa gereği seçimden çekildiğinde, diğer partilerin milletvekilleri Sayın Uğur Bayraktutan’ı desteklerler” ifadelerini kullandı.

Bayraktutan’ın yarından itibaren Meclis’te grubu bulunan tüm partilerle ve diğer milletvekilleriyle görüşeceği belirten Emir, “Adayımız, olabilecek en geniş birlikteliği sağlamak üzere çalışmalarına başladı,” dedi.

Meclis Başkanlığı seçimi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un görev süresinin dolması nedeniyle 28. Dönem ikinci devre başkanlık seçimi için süreç 28 Mayıs’ta başladı.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla TBMM Başkanı seçiminin 3 veya 4 Haziran’da yapılması planlanıyor. Meclis Başkanı seçiminin birinci ve ikinci turlarında üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.

Üçüncü oylamada da salt çoğunluğun sağlanamaması halinde en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak ve bu oylamada en fazla oy alan üye TBMM Başkanı seçilmiş olacak.

AKP, Kurtulmuş’u 30 Mayıs’ta yeniden aday göstermişti. DEM Parti’nin adayı ise Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar olmuştu.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
tbmm başkanlığı uğur bayraktutan CHP murat emir
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