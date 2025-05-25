CHP’nin köprüdeki pankart eylemine soruşturma başlatıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri, İstanbul'daki Boğaziçi Köprüsü'ne (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) "İmamoğlu'na Özgürlük" yazılı pankart astı. Eylem, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sosyal medya paylaşımıyla kamuoyuna duyuruldu.

Eylemle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz günlerde, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görüntü ve sesinin toplu ulaşım araçlarında kullanılmasını yasaklamıştı. Bu kararın ardından CHP cephesinden tepkiler gecikmedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sosyalist Enternasyonal" üyeleriyle birlikte Boğaz’da tekne turu yaptı. Tur sırasında, tekne 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (eski adıyla Boğaziçi Köprüsü) altından geçerken, CHP'li milletvekilleri Suat Özçağdaş, Ali Gökçek, Mahmut Tanal, Nimet Özdemir, İlhami Özcan Aygun ve Baran Yazgan köprüye "Free İmamoğlu" pankartı astı.

Özgür Özel, eylemi sosyal medya hesabından, “Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun afişlerini ve pankartlarını yasaklayan darbecilere cevabımızdır: Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!” mesajıyla paylaştı. Paylaşımda #İmamoğluHerYerde etiketi kullanıldı.

Pankart, Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa süre içinde indirildi. Savcılık ise olaya ilişkin inceleme başlattı.

“İmamoğlu resimleriyle dört bir yanda olacak”

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de İmamoğlu’nun ses, video ve fotoğraflarının yasaklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“EKREM İMAMOĞLU'NU UNUTTURAMAYACAKSINIZ! Sosyal medya hesabını yasakladınız. Resimlerini, sesini yasakladınız. Afişlerini kaldırdınız. Billboardlara bile kayyum atadınız. Halkımızın gönlüne kazınanı, gözünden kaçıracağınızı mı sanıyorsunuz? Pazartesiden itibaren, örgütümüz metro, metrobüs duraklarında ve meydanlarda Ekrem İmamoğlu'nun resimleriyle İstanbul'un dört bir yanında olacak. Bize gücünüz yetmez, biz kazanacağız."

Özgür Özel: Ekrem başkan heryerde

Bu sabah Kadıköy'de düzenlenen Halk Koşusu'na katılan Özgür Özel, gazetecilerin, pankart olayıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmasıyla ilgili sorusuna, "Cürmü kadar yer yakar! Beklesin bakalım daha nerelere asacağız. Ekrem Başkan her yerde" dedi.

"Mustafa Kemal Atatürk’ün peşinden koşuyoruz"

"Atatürk’ün peşinden koşanları hapsedemezsiniz" diyen Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"59 dakikada koştum. Bu benim maratonu koştuğum tempo. Her gün zaten ben 6-7 kilometre koşuyorum. Eskiden daha çok açık havada koşabiliyordum, artık daha çok yürüme bandında. Her gün mutlaka en az bir kez spor yapıyorum.

1923 göğüs numaramız; bunu Ekrem Başkan'a ilk ziyarette hediye edeceğiz. Bugünün anısına arkasını imzalayacağız. Ekrem Başkan da ben de bütün ekip aslında bir kişinin peşinden koşuyoruz, cumhuriyet koşusunu başlatan gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün peşinden koşuyoruz. Atatürk’ün peşinden koşanları hapsedemezsiniz.

Ekrem İmamoğlu’nun da cumhuriyet koşusu, iktidar koşusu sürüyor. Memlekette bir darbe dönemi var, bu darbe geleceğe yapılmış bir darbedir. Sosyalist Enternasyonal toplantısı devam ediyor, orada da herkes Türkiye’nin geleceğine darbe yapıldığını kabul ediyor. Biz bu darbeyi geçeceğiz, seneye bu maratonları Ekrem Başkan'la birlikte koşacağız."

Savcılıktan İBB’ye İmamoğlu yasağı: Görsel, ses ve videoların kullanımı yasaklandı

(EMK)