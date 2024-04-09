CHP’nin İstanbul'da 4 ilçe için yaptığı itiraz reddedildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Arnavutköy, Fatih, Pendik ve Ümraniye için Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı itirazlar reddedildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Arnavutköy, Fatih, Pendik ve Ümraniye’de YSK’ya yaptığımız itirazlar reddedildi. Bahçelievler’de rakip siyasi partinin meclis çoğunluğuna, bizim de belediye başkanlığına itirazımız hakkında YSK’dan karar bekliyoruz. Süreç tamamlandığında bütüncül bilgilendirmeyi kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.(AÖ)