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Yayın Tarihi: 9 Nisan 2024 10:02
 ~ Son Güncelleme: 9 Nisan 2024 10:15
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CHP’nin İstanbul'da 4 ilçe için yaptığı itiraz reddedildi

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik ayrıca, "Bahçelievler’de rakip siyasi partinin meclis çoğunluğuna, bizim de belediye başkanlığına itirazımız hakkında YSK’dan karar bekliyoruz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP’nin İstanbul'da 4 ilçe için yaptığı itiraz reddedildi
Fotoğraf: AA

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Arnavutköy, Fatih, Pendik ve Ümraniye için Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı itirazlar reddedildi. 

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Arnavutköy, Fatih, Pendik ve Ümraniye’de YSK’ya yaptığımız itirazlar reddedildi. Bahçelievler’de rakip siyasi partinin meclis çoğunluğuna, bizim de belediye başkanlığına itirazımız hakkında YSK’dan karar bekliyoruz. Süreç tamamlandığında bütüncül bilgilendirmeyi kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.(AÖ)

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