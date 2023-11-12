CHP’nin Gölge Kabinesi'nde 9 kadın, 9 erkek siyasetçi yer aldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) dün (11 Kasım Cumartesi) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında ilk kez toplandı.

Özel, yeni MYK’yı “gölge kabine” olarak açıkladı. Buna göre MYK’da yer alan 24 üyeden 18’i cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve birer bakanlığa denk gelecek, 6 isim ise idari işlerle ilgilenecek.

Özel, MYK’yı “İktidar Yolunda Parti Yönetimi Yapılanması” isimli sunumuyla kendisi tanıttı.

Özel, çeşitli illerden geniş katılımlı bir Parti Meclisi oluşturduklarını ve 60 üyeden yalnızca 14’ünün milletvekili olduğunu belirttti. Yeni PM’de yaş ortalamasının 43.

Özel, CHP’nin 24 kişilik yeni MYK’sının iki bölümden oluştuğunu, birinin “Gölge Kabine” olduğunu açıkladı.

18 kişinin yer aldığı 'Gölge Kabine'nin dışında yer alan 6 ismin ise idari işlerle ilgileneceği belirtildi.

Kadın sorunlarına Nazlıaka bakacak

CHP’nin yeni parti yönetimi ve gölge kabinesinde şu isimler yer aldı:

*Selin Sayek Böke – Genel Sekreter (Cumhurbaşkanı Yardımcılığı)

*Deniz Yücel – Parti Sözcüsü

*Özgür Karabat – Genel Sayman

*Gökçe Gökçen – Adalet Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

*Aylin Nazlıaka – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

*Gamze Taşcıer – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

*Gülşah Deniz Atalar – Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

*İlhan Uzgel – Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

*Deniz Yavuzyılmaz – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

*Sevgi Kılıç – Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

*Burhanettin Bulut – Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

*Yalçın Karatepe – Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

*Murat Bakan – İçişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

*Koza Yardımcı – Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

*Suat Özçağdaş – Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

*Yankı Bağcıoğlu – Milli Savunma Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

*Zeliha Aksaz Şahbaz – Sağlık Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

*Pınar Uzun – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

*Gül Çiftçi– Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

*Erhan Adem – Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

*Volkan Demir – Ticaret Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

*Ulaş Karasu – Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

*Gökhan Zeybek – Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

*Ensar Aytekin – Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.

(EMK)