CHP’nin ertelenen Avcılar mitingi bu akşam

Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri devam ediyor.

Serinin dokuzuncu mitingi, bu çarşamba (18 Haziran) saat 20.30’da Avcılar Marmara Caddesi’nde düzenlenecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı çağrıda tüm yurttaşları mitinge katılmaya davet etti.

Çelik, “Milletimizin iradesine, milletimizle birlikte sahip çıkıyoruz! Cumhurbaşkanı adayımızı, halkımızın helal oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımızı, yol arkadaşlarımızı savunmaya; meydanları doldurmaya devam ediyoruz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz!” dedi.

CHP, Avcılar mitingini erteledi

NOT: İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu dahil 22 kişi 4 Haziran’da tutuklanmıştı, 14 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. CHP, İstanbul genelinde her çarşamba düzenlediği mitinglerle halkın demokratik tercihlerine sahip çıkma kararlılığını ortaya koyuyor. Daha önce Şişli, Beylikdüzü, Başakşehir, Beyazıt, Silivri, Pendik, Esenler ve Gaziosmanpaşa’da yapılan buluşmalar, yoğun katılımla gerçekleşmişti.

(EMK)