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Yayın Tarihi: 18 Haziran 2025 08:44
 ~ Son Güncelleme: 18 Haziran 2025 16:09
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CHP’nin ertelenen Avcılar mitingi bu akşam

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı çağrıda tüm yurttaşları mitinge katılmaya davet etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP’nin ertelenen Avcılar mitingi bu akşam
Fotoğraf: CHP Basın

Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri devam ediyor.

Serinin dokuzuncu mitingi, bu çarşamba (18 Haziran) saat 20.30’da Avcılar Marmara Caddesi’nde düzenlenecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı çağrıda tüm yurttaşları mitinge katılmaya davet etti.

Çelik, “Milletimizin iradesine, milletimizle birlikte sahip çıkıyoruz! Cumhurbaşkanı adayımızı, halkımızın helal oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımızı, yol arkadaşlarımızı savunmaya; meydanları doldurmaya devam ediyoruz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz!” dedi.

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NOT: İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu dahil 22 kişi 4 Haziran’da tutuklanmıştı, 14 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

CHP, İstanbul genelinde her çarşamba düzenlediği mitinglerle halkın demokratik tercihlerine sahip çıkma kararlılığını ortaya koyuyor. Daha önce Şişli, Beylikdüzü, Başakşehir, Beyazıt, Silivri, Pendik, Esenler ve Gaziosmanpaşa’da yapılan buluşmalar, yoğun katılımla gerçekleşmişti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
utku çakırözer CHP ekrem imamoğlu İBB operasyonu özgür özel
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