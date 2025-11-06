CHP’nin bilgi işlem sorumlusu gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E’nin “verileri hukuka aykırı olarak verme/ele geçirme” ve “kişisel verilerin kaydedilmesi” suçlamalarıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Başsavcılığın duyurusuna göre, “Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) raporu incelendi. Raporda, “İBB HANEM” adlı uygulamada 11 milyon 360 bin 412 İstanbul seçmenine ait sandık verilerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesindeki çeşitli kişisel verilerle eşleştirildiği” ve CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu’ndan temin ettiği sandık verilerinin “suç örgütü üyelerine verildiğinin” tespit edildiği ileri sürüldü.

Açıklamada, bu eylemlerin faili olduğu değerlendirilen O.G.E. hakkında gözaltı işlemi uygulandığı, soruşturmanın “derinleştirilerek” sürdüğü belirtildi.

(EMK)