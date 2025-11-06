ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 6 Kasım 2025 10:53
 ~ Son Güncelleme: 6 Kasım 2025 11:02
1 dk Okuma

CHP’nin bilgi işlem sorumlusu gözaltında

Başsavcılık, CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu’ndan temin ettiği sandık verilerinin “suç örgütü üyelerine verildiğinin” tespit edildiği ileri sürdü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: CHP Basın
Fotoğraf: CHP Basın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E’nin “verileri hukuka aykırı olarak verme/ele geçirme” ve “kişisel verilerin kaydedilmesi” suçlamalarıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Başsavcılığın duyurusuna göre, “Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) raporu incelendi. Raporda, “İBB HANEM” adlı uygulamada 11 milyon 360 bin 412 İstanbul seçmenine ait sandık verilerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesindeki çeşitli kişisel verilerle eşleştirildiği” ve CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu’ndan temin ettiği sandık verilerinin “suç örgütü üyelerine verildiğinin” tespit edildiği ileri sürüldü.

Açıklamada, bu eylemlerin faili olduğu değerlendirilen O.G.E. hakkında gözaltı işlemi uygulandığı, soruşturmanın “derinleştirilerek” sürdüğü belirtildi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
CHP ekrem imamoğlu İBB operasyonu chp'ye saldırı CHP'ye baskı
ilgili haberler
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
6 Kasım 2025
/haber/chp-genel-baskani-ozgur-ozel-hakkinda-sorusturma-baslatildi-313256
CHP'ye kayyım tepkisi davası: 3 kişi hakkında tahliye kararı
5 Kasım 2025
/haber/chp-ye-kayyim-tepkisi-davasi-3-kisi-hakkinda-tahliye-karari-313247
CHP'nin kurultay davası ertelendi
4 Kasım 2025
/haber/chp-nin-kurultay-davasi-ertelendi-313188
CHP’den “Sandığa Karşı Yargı: Bir Darbenin Anatomisi” raporu
30 Ekim 2025
/haber/chpden-sandiga-karsi-yargi-bir-darbenin-anatomisi-raporu-313034
Eski CHP'li belediye başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı
29 Ekim 2025
/haber/eski-chp-li-belediye-baskani-mustafa-gul-gozaltina-alindi-313018
CHP'nin Kurultay davası reddedildi
24 Ekim 2025
/haber/chp-nin-kurultay-davasi-reddedildi-312830
