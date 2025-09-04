ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 4 Eylül 2025 13:20
 ~ Son Güncelleme: 4 Eylül 2025 13:29
2 dk Okuma

CHP’nin 81 il başkanı İstanbul’da: “Özel'in öncülüğünde, İmamoğlu'yla iktidara yürüyoruz”

"Partimiz 300 gündür büyük bir saldırı altında" diyen Çelik, "Baba ocağındayız, halkın evindeyiz, görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

CHP’nin 81 il başkanı İstanbul’da: “Özel'in öncülüğünde, İmamoğlu'yla iktidara yürüyoruz”
Fotoğraf: CHP İl Basın

CHP, İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden alınmasının ardından 81 il başkanını İstanbul'a çağırdı. Aynı zamanda CHP'nin 102. kuruluş yıldönümü dolayısıyla il başkanlıkları İstanbul'a geldi. İstanbul İl Başkanlığı önünde konuşan Özgür Çelik, "Görevimizin başındayız" dedi.

CHP, İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınmasına itiraz etti
CHP, İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınmasına itiraz etti
3 Eylül 2025

CHP İstanbul İl Binası önünde konuşan İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul'a destek için gelen il başkanlarına teşekkür ederek, "İki gün önce İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım atandığına yönelik bir karar açıklandı ve bu karar sonrasında 81 ilden il başkanlarımız İstanbul'a geldiler. Hem bize bir destek sunmak için, hem dayanışma duygularını paylaşmak için, hem baba ocağına sahip çıkmak için buraya geldiler” dedi.

"300 gündür saldırı altındayız"

Partisinin 300 gündür büyük bir saldırı altında olduğunu söyleyen Çelik, "Türkiye'de azınlık iktidarının arkasına hizalanmayan herkes, bütün kurumlar bir saldırı altında. İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu da şu anda İzmir'de cezaevinde. Çok değerli yol arkadaşımız Şenol Aslanoğlu'na da hep birlikte bir selam gönderiyoruz."

Özgür Çelik kimdir?
Özgür Çelik kimdir?
3 Eylül 2025

"Kararlılıkla iktidara yürüyoruz"

Çelik, "Genel Başkanımız sayın Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanımız Ekrem İmamoğlu'yla emin adımlarla, kararlılıkla iktidara yürüyoruz. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi!" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

(AB)

