CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı: Parti tüzüğünde değişiklikler

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel karşısında kaybettiği ve taraftarlarının açtığı davalarla mahkemelerde devam eden 38. Kurultay tartışmaları cuma günü başlayan 39'uncu Olağan Kurultay'la son buluyor.

"Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla Ankara Spor Salonu'nda başlayan kurultaya eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılmazken AKP'nin yargı operasyonları karşısında Genel Merkez'in yanında yer alan Murat Karayalçın, Önder Sav gibi diğer eski CHP’li yetkililer ön sıralarda yerlerini aldı.

Kurultaya katılan çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı arasında geçtiğimiz günlerde tahliye olan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı.

CHP lideri Özgür Özel, açılış konuşmasında “Bu çökmüş sisteme karşı umudu örgütlemek için yola çıktık. Bunun için demokrasiyi konuşacağız, hukuku konuşacağız.” dedi.



Özel, iki yıl önceki “Değişim Kurultayı"nda verdikleri sözlerden en önemlilerinin parti tüzüğünü yenilemek ve yeni bir parti programı hazırlamak" olduğunu hatırlattı. Geçtiğimiz yıl oy birliğiyle kabul edilen yeni tüzüğün ardından bu yıl aynı 4-9 Eylül haftasında başlatılan program çalışmasının "Türkiye siyasi tarihinin en katılımcı süreci" olduğunu ileri sürdü.

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci başkanlığındaki illerden birer delege, iki milletvekili ve iki PM üyesinden oluşan Tüzük Hazırlık Komisyonu, kurultaya sunacağı tüzük maddelerinde yapılacak değişikliklerle ilgili taslağı tamamladı. Buna göre tüzük değişiklikleri şöyle olacak.

► Tüzüğün PM üyesi sayısını düzenleyen 20’nci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişikliğe göre 60 kişiden oluşan Parti Meclisi üye sayısı 80'e, 15 kişiden oluşan Parti Meclisi yedek üye sayısı 20'ye çıkarıldı.



► İl kongresini açmak için il başkanı ya da bir il yönetim kurulu üyesinin bulunmadığı durumlarda, kongreyi Genel Sekreter tarafından görevlendirilen bir kongre üyesinin kongreyi açabileceği, bunun da olmaması durumunda, kongrenin en yaşlı üyesince kongrenin açılabileceği hükme bağlandı. Bu değişikliğin geçtiğimiz aylarda Olağanüstü İstanbul İl Kongresinde yaşanan tartışmaları bertaraf etmek maksadıyla tüzüğe eklendiği belirtildi.



► Partili belediyeler ve bağlı kuruluşları ile iştiraklerinde görev yapan yönetim ve müdürler kurulu üyeleri ile danışmanların aday olması engellendi.



► Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) üyelerinin sayısı 8'den 10’a çıkarıldı. BKSP üyeleri seçimleri için Genel Başkan delegeye 15 kişi önerecek. Ayrıca asil ve yedek üyeliğe seçilmek için delege tamsayısının en az 1/4'ünün oyunu alma zorunluluğu esnetilerek, yeterince adayın seçilememesi durumunda kota gözetilmeksizin en çok oy alanların asil ve yedek üyelikleri tamamlaması kararlaştırıldı.



► Gençlik kotasında yaşanan uygulama sorununun önüne geçilmesi amacıyla, yüzde 25’lik gençlik kotası korunarak yüzde 10 olarak uygulanan 18-25 gençlik kolları yaş aralığının üst sınırı 30’a; yüzde 15 olarak uygulanan 25-40 çalışma çağı yaş aralığının alt sınırı 31’e yükseltildi.



Tüzüğe ayrıca Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ni düzenleyen bir geçici madde eklendi. Madde şöyle:



“İlk Cumhurbaşkanı seçimine kadar partinin cumhurbaşkanlığı adaylık sürecini ve çalışmalarını yürütmek üzere Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kurulur. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, Genel Başkanca belirlenen yerlerde çalışmalarını yürütür. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ile Genel Merkez arasındaki siyasi ve icrai koordinasyon, Genel Başkanca görevlendirilecek kişilerce sağlanır. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin saha çalışmaları, parti örgütü tarafından yürütülür. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin giderleri parti bütçesinden karşılanır.”



► Geçici maddenin devamında gölge kabine tanımlanarak Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne bağlandığı belirtildi. Madde şöyle:



“Genel Başkan, PM üyeleri ve milletvekilleri arasından yürütme erkinin görev alanlarına uygun olarak parti programı doğrultusunda bakanlık politikaları oluşturmak üzere, gölge kabine üyeleri belirleyebilir. İhtiyaç olması halinde gölge kabine üyeleri PM üyeleri ve milletvekilleri dışından da belirlenebilir. Gölge kabine üyelerinin görev alanları ve sayısı cumhurbaşkanı adayının teklifi, Genel Başkan’ın onayıyla belirlenir. Gölge kabine toplantısına katılması halinde Genel Başkan ya da cumhurbaşkanı adayı başkanlık eder. Gölge kabine üyeleri, görev alanlarıyla ilgili parti politika ve stratejilerine ilişkin raporlarını PM’ye sunar. Her bir gölge bakan başkanlığında birer politika kurulu oluşturulur. İlgili gölge bakan bu kurulda milletvekillerine, PM üyelerine ve alanında uzman kişilere görev verebilir. Gölge kabine üyelerinin görev süresi, partinin iktidar olmasıyla sona erer."