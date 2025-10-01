CHP’li Zeynel Emre’den Hakan Fidan'a: “Kamu kaynakları AKP için mi kullanılıyor?”

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir soru önergesi verdi.

Önerge, Birleşmiş Milletler’in (BM) 80. Genel Kurulu için New York’a giden heyetlerde, devlet görevlilerinin yanı sıra AKP yöneticilerinin de bulunmasına ilişkin tartışmaları gündeme taşıdı.

“Devletin tarafsızlığı zedeleniyor”

Gerekçesinde, AKP Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş’in “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı” ibaresi taşıyan yaka kartıyla Türkevi’nde görüntülenmesine, AKP Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan’ın ise Emine Erdoğan’ın katıldığı bir programa iştirak etmesine dikkat çeken Emre, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin köklü dış politika geleneği, devletin partiler üstü tarafsızlığı ve uluslararası temsilin ciddiyeti üzerine inşa edilmiştir. Ancak herhangi bir resmî görevi bulunmayan bir siyasi partinin yöneticilerinin devlet heyetinde yer alması, dış politikamızın kurumsal itibarını zedelemekte, kamu kaynaklarının partizan amaçlarla kullanıldığı algısı yaratmaktadır.”

Yöneltilen sorular

Emre, Bakan Fidan’ın yanıtlaması için şu soruları yöneltti:

AKP Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ile AKP Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, hangi resmî sıfatla BM Genel Kurulu kapsamındaki temaslara dâhil edilmiştir?

Parti yöneticilerinin uluslararası toplantılara katılımı için hangi usul ve prosedürler izlenmiştir? Dışişleri Bakanlığı’nın bilgisi veya onayı olmuş mudur?

Seyahat, konaklama ve diğer masraflar kamu bütçesinden karşılandıysa, hangi kalemden harcama yapılmıştır?

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı” ibaresi taşıyan akreditasyon kartlarının verilmesinde Bakanlığınızın rolü nedir?

2018’den bu yana BM Genel Kurulu veya benzeri uluslararası toplantılara AK Parti yöneticileri katıldı mı? Katıldıysa hangi sıfatla ve hangi bütçeyle?

Parti yöneticilerinin devlet heyetlerinde yer alması Türkiye’nin uluslararası temsiline zarar vermiyor mu? Bu tür durumların önüne geçmek için bir denetim mekanizması oluşturulacak mıdır?

“Şeffaflık ilkesi tartışmalı hale geliyor”

CHP'li Emre, uygulamanın hem içeride demokratik şeffaflık ilkesini zedelediğini hem de dışarıda Türkiye’nin temsil kabiliyetini tartışmalı hale getirdiğini belirtti.

Trump, Mamdani'nin seçilmesi halinde New York'u federal yardımı kesmekle tehdit etti

(EMK)