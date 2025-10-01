ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 1 Ekim 2025 09:58
 ~ Son Güncelleme: 1 Ekim 2025 10:01
2 dk Okuma

CHP’li Zeynel Emre’den Hakan Fidan'a: “Kamu kaynakları AKP için mi kullanılıyor?”

Önerge, Birleşmiş Milletler’in (BM) 80. Genel Kurulu için New York’a giden heyetlerde, devlet görevlilerinin yanı sıra AKP yöneticilerinin de bulunmasına ilişkin tartışmaları gündeme taşıdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP’li Zeynel Emre’den Hakan Fidan'a: “Kamu kaynakları AKP için mi kullanılıyor?”

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir soru önergesi verdi.

Önerge, Birleşmiş Milletler’in (BM) 80. Genel Kurulu için New York’a giden heyetlerde, devlet görevlilerinin yanı sıra AKP yöneticilerinin de bulunmasına ilişkin tartışmaları gündeme taşıdı.

“Devletin tarafsızlığı zedeleniyor”

Gerekçesinde, AKP Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş’in “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı” ibaresi taşıyan yaka kartıyla Türkevi’nde görüntülenmesine, AKP Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan’ın ise Emine Erdoğan’ın katıldığı bir programa iştirak etmesine dikkat çeken Emre, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin köklü dış politika geleneği, devletin partiler üstü tarafsızlığı ve uluslararası temsilin ciddiyeti üzerine inşa edilmiştir. Ancak herhangi bir resmî görevi bulunmayan bir siyasi partinin yöneticilerinin devlet heyetinde yer alması, dış politikamızın kurumsal itibarını zedelemekte, kamu kaynaklarının partizan amaçlarla kullanıldığı algısı yaratmaktadır.”

Yöneltilen sorular

Emre, Bakan Fidan’ın yanıtlaması için şu soruları yöneltti:

  • AKP Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ile AKP Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, hangi resmî sıfatla BM Genel Kurulu kapsamındaki temaslara dâhil edilmiştir?
  • Parti yöneticilerinin uluslararası toplantılara katılımı için hangi usul ve prosedürler izlenmiştir? Dışişleri Bakanlığı’nın bilgisi veya onayı olmuş mudur?
  • Seyahat, konaklama ve diğer masraflar kamu bütçesinden karşılandıysa, hangi kalemden harcama yapılmıştır?
  • “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı” ibaresi taşıyan akreditasyon kartlarının verilmesinde Bakanlığınızın rolü nedir?
  • 2018’den bu yana BM Genel Kurulu veya benzeri uluslararası toplantılara AK Parti yöneticileri katıldı mı? Katıldıysa hangi sıfatla ve hangi bütçeyle?
  • Parti yöneticilerinin devlet heyetlerinde yer alması Türkiye’nin uluslararası temsiline zarar vermiyor mu? Bu tür durumların önüne geçmek için bir denetim mekanizması oluşturulacak mıdır?

“Şeffaflık ilkesi tartışmalı hale geliyor”

CHP'li Emre, uygulamanın hem içeride demokratik şeffaflık ilkesini zedelediğini hem de dışarıda Türkiye’nin temsil kabiliyetini tartışmalı hale getirdiğini belirtti.

Trump, Mamdani'nin seçilmesi halinde New York'u federal yardımı kesmekle tehdit etti
Trump, Mamdani'nin seçilmesi halinde New York'u federal yardımı kesmekle tehdit etti
30 Eylül 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Zeynel Emre trump hakan fidan erdoğan abd açıklama
ilgili haberler
ABD : Göçmen polisi (ICE) bürosuna saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı
24 Eylül 2025
/haber/abd-gocmen-polisi-ice-burosuna-saldiri-cok-sayida-olu-ve-yarali-311873
RUBİO'DAN ERDOĞAN'IN TRUMP ELEŞTİRİSİNE YANIT
ABD Dışişleri Bakanı: "Türkiye işlere dahil olmamız için bize adeta yalvarıyor"
23 Eylül 2025
/haber/abd-disisleri-bakani-turkiye-islere-dahil-olmamiz-icin-bize-adeta-yalvariyor-311826
CHP İSTANBUL İL BAŞKANI ÇELİK
"Abdullah Esin, Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe serbest bırakılsın"
23 Eylül 2025
/haber/abdullah-esin-nur-betul-aras-ve-omer-faruk-mangaltepe-serbest-birakilsin-311818
Erdoğan-Trump görüşmesi öncesi ABD menşeli bazı ürünlere ek vergiler kaldırıldı
22 Eylül 2025
/haber/erdogan-trump-gorusmesi-oncesi-abd-menseli-bazi-urunlere-ek-vergiler-kaldirildi-311745
Doktor ve mühendislere ABD vize ücreti 100 bin dolar olacak
20 Eylül 2025
/haber/doktor-ve-muhendislere-abd-vize-ucreti-100-bin-dolar-olacak-311731
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
ABD : Göçmen polisi (ICE) bürosuna saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı
24 Eylül 2025
/haber/abd-gocmen-polisi-ice-burosuna-saldiri-cok-sayida-olu-ve-yarali-311873
RUBİO'DAN ERDOĞAN'IN TRUMP ELEŞTİRİSİNE YANIT
ABD Dışişleri Bakanı: "Türkiye işlere dahil olmamız için bize adeta yalvarıyor"
23 Eylül 2025
/haber/abd-disisleri-bakani-turkiye-islere-dahil-olmamiz-icin-bize-adeta-yalvariyor-311826
CHP İSTANBUL İL BAŞKANI ÇELİK
"Abdullah Esin, Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe serbest bırakılsın"
23 Eylül 2025
/haber/abdullah-esin-nur-betul-aras-ve-omer-faruk-mangaltepe-serbest-birakilsin-311818
Erdoğan-Trump görüşmesi öncesi ABD menşeli bazı ürünlere ek vergiler kaldırıldı
22 Eylül 2025
/haber/erdogan-trump-gorusmesi-oncesi-abd-menseli-bazi-urunlere-ek-vergiler-kaldirildi-311745
Doktor ve mühendislere ABD vize ücreti 100 bin dolar olacak
20 Eylül 2025
/haber/doktor-ve-muhendislere-abd-vize-ucreti-100-bin-dolar-olacak-311731
Sayfa Başına Git