CHP’li Yıldırım-Kara: Dikmece’de zulüm devam ediyor

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen Dikmece’de tarım arazileri üzerinde devam eden inşaat çalışmalarına dair yazılı açıklama yaptı.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı olan Dikmece Mahallesi’nde yurttaşların istimlak kararlarının iptali için Cumhurbaşkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na karşı açtığı davalarda mahkeme, 6 ve 10 Kasım’da yürütmeyi durdurma kararları vermişti.

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“İktidar bu zulmü devam ettirmek istiyor”

CHP’li Nermin Yıldırım Kara, Dikmece’de yaşananları şöyle özetledi:

“Bildiğiniz üzere iktidar deprem konutlarını ileri sürerek Hatay Dikmece’de ilk başta 1415 adet konut yapımı için 27 Nisan 2023’te TOKİ aracılığıyla ihale yapmıştı. O dönem yurttaşlarımız e-devlet sorgulamalarında ya da muhtardan aldığı haberlerle taşınmazlarıyla ilgili kamulaştırma kararının olduğunu fark etmiş ve deprem sonrası yeni bir felaketle yüzleşmişti.

14 Temmuz 2023 tarihinde iktidar hem yaptığı kamulaştırmaları temize çekmek hem de yeni kamulaştırmalar için zemin hazırlamak adına bir torba yasa getirdi. Torba yasa ile gelen 7542 sayılı yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararnamesini düzenleyen 25. Madde, orman vasıflı alanlar ile zeytinlik alanları imara açmayı öngörüyordu. O gün kürsüden, ‘Bunu yapmayın, hâlihazırda depremzede olan yurttaşlarımızın elinden tarım arazilerini ve zeytinliklerini de almayın’ demiştik. Maalesef ki ne bizim söylediklerimize kulak astılar ne de Dikmecelilerin söylediklerine.”

Yıldırım-Kara, yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen bölgede inşaat çalışmalarını sürdüğünü belirterek, “Ancak bugün Dikmece halkının da bize bildirdiği üzere, davacı olan yurttaşlarımızın parsellerinde işlemler durmuşken diğer parsellerde temel atmalar, hafriyat çalışmaları devam ediyor. Görülüyor ki iktidar bu zulmü devam ettirmek istiyor” dedi.

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“Sağlıklı kentler depremzedelerin de hakkı”

Dikmece’de kamulaştırılma yapılmak istenen alanlarda yurttaşlarla herhangi bir irtibat kurulmadığını hatırlatan Yıldırım-Kara, “Sivil toplum örgütleri, meslek odaları veya muhtarlıklarla, ilgililerle müzakere edilmedi, tüm süreç bir oldubittiye getirildi. Şimdi davalara rağmen aynı şekilde bir oldubitti yaşatmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Yıldırım-Kara, konut ihtiyacının ivedi olduğunu ancak aynı zamanda sağlıklı kentler inşa edilmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

“Tüm yaz deprem bölgesi iklim krizinin etkilerini derinlemesine yaşadı. Bu zeytinliklerimizi, tarım arazilerimizi ve ormanlık alanlarımızı yitirdiğimizde başka bir felaketin önünü açacaksınız. Sadece açılan davanın sonuçlarını değil, torba yasa ile birçok kanunu ihlal etme niyetinde olduklarını gördük. Başta Anayasa’nın 56. maddesi olan ‘Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir’ ilkesi çiğneniyor. Yine 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanunu’nun 20. maddesinin hükümlerinin uygulanmayacağı da öngörülüyor.”

“Hukuki kararlar, mevzuatlar, normlar hiyerarşisi ve anayasa umurlarında değil. Biz bu zulmü kabul etmeyiz. Daha önce deneyimlediklerimizi tekrar yaşamak istemiyoruz” diyen Yıldırım-Kara, sürecin takipçisi olacaklarını ve Dikmece halkıyla birlikte olmaya devam edeceklerini vurguladı.

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(VC)