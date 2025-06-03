CHP’li Yavuzyılmaz: AKP döneminde İBB araçları yasa dışı şekilde AKP İl Başkanlığı’na tahsis edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni yönettiği dönemde, İBB’ye ait 59 aracın yasa dışı biçimde AKP İstanbul İl Başkanlığı’na tahsis edildiğini açıkladı. Yavuzyılmaz, bu uygulamanın milyonlarca liralık kamu zararına yol açtığını belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavuzyılmaz, bu bilgileri kamuoyuna “ihbar” olarak sunduğunu belirterek, dönemin AKP’li yöneticileri ile İBB üst düzey yetkililerinin ifadeye çağrılmasını talep etti.

59 araç, 14 bin 657 gün boyunca tahsis edildi

Yavuzyılmaz’ın açıklamasına göre, 2017–2019 yılları arasında İBB’ye ait 59 araç toplam 14 bin 657 gün boyunca AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda kullanıldı. Söz konusu tahsisin yasa dışı olduğu ve bu süreçte oluşan kamu zararının bugünkü hesaplamayla 13 milyon 578 bin lirayı bulduğu ifade edildi.

Araçlar hizmet için kiralandı, parti yöneticilerine verildi

CHP’li vekilin paylaştığı bilgiye göre, araçlardan 36’sı İBB tarafından belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere özel bir şirketten kiralandı. Ancak bu araçların 11 bin 810 gün boyunca AKP’li yöneticilerin hizmetine sunulduğu belirtildi. İBB’nin bu araçların kiralama bedellerini, akaryakıt giderlerini ve HGS-OGS gibi yol geçiş ücretlerini de kamu kaynaklarından ödediği iddia edildi.

Seçim döneminde yoğunlaştı

Yavuzyılmaz, yasa dışı tahsislerin özellikle 2019 yerel seçim sürecinde yoğunlaştığını vurguladı. “İBB, alenen bir siyasi partinin yasa dışı biçimde kullandığı bu araçların tüm masraflarını halkın cebinden ödedi” diyen Yavuzyılmaz, sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

“İfade vermeliler” çağrısı

Açıklamasının sonunda paylaşımının resmi bir ihbar niteliği taşıdığını vurgulayan Yavuzyılmaz, “İlgili AKP’li yöneticiler ve dönemin İBB üst düzey yetkilileri ifadeye çağrılmalıdır” çağrısı yaptı.

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AK Parti dönemi İBB’de⬇️



2017-2019 arasında yasa dışı olarak 59 adet aracın toplam 14.657 gün AK Parti İstanbul İl Başkanlığına tahsis edildiğini belgeledik.



Güncel kamu zararı: 13 Milyon 578 Bin Lira!



Bu araçların 36 adedi,… pic.twitter.com/aosjLdYIMa — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) June 2, 2025

(EMK)