CHP’li Tan: Komisyon İmralı’ya gidecekse TSK neden Irak ve Suriye’ye gidecek?

Irak ve Suriye’ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, dün (21 Ekim) TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

DEM Parti ve CHP grupları tezkere için “hayır” oyu kullanırken, AKP, MHP, Yeni Yol ve İYİ Parti “evet” oyu verdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan tezkerede, “Türkiye’nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde terör tehdidinin sürüyor olması” ve “kalıcı istikrarın henüz tesis edilememesinin, millî güvenlik açısından risk ve tehdit oluşturmaya devam ettiği” belirtildi.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Görev Gücü kapsamında Lübnan’da bulunan askerlerin kalma süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi de Genel Kurul’da kabul edildi.

Irak-Suriye tezkeresinde, ayrıca şöyle dendi:

“Diğer taraftan, Irak’ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Suriye’de PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleri mevcudiyetini sürdürmekte ve ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik tehdit oluşturmaya devam etmektedir.”

Tezkerede, PKK ve YPG’nin, Suriye merkezi yönetimine entegre olmaya yönelik adım atmayı “ayrılıkçı ve ayrıştırıcı gündemi” dolayısıyla reddettiği, ülkede kalıcı istikrarın tesisine yönelik sürecin ilerletilmesini de engellemeye çalıştığı iddia edildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, istikrarın yalnızca silahla değil, diyalog ve işbirliğiyle sağlanabileceğini belirtti.

Tezkerenin süresinin 3 yıl olmasını eleştiren Şahin, “TBMM geleneğinde böyle bir şey yoktu. TBMM’yi çalıştırmak çok mu zor ki siz 2 yıllık, 3 yıllık tezkereleri buradan çıkarıyorsunuz? Oysa tezkerelerde aslolan her yıl Parlamentoda yenilenebilecek güce iktidarın sahip olduğu gerçeğidir. Sayısal çoğunluğunuz, dilediğiniz gibi bu tezkereleri yılda bir görüşmek suretiyle çıkartabilir,” dedi.

“Tezkereci anlayış güvensizliği arttırmaktan başka sonuç çıkarmaz”

DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, Türkiye coğrafyasında huzuru tesis etmenin en doğru yolunun demokratik ve barışçı siyaseti esas almaktan geçtiğini belirtti. Oluç, şöyle dedi:

“Ortadoğu’da şiddetin, ölümün değil halkların bir arada eşit ve barışçıl bir yaşamın tarafıyız. Demokratik ve barışçıl yaşamı bu topraklara hakim kılmanın her zamankinden daha güçlü bir şekilde kendisini dayattığını düşünüyoruz. O nedenle, bu anlayışı içermeyen Irak, Suriye tezkeresine ‘hayır’ oyu vereceğimizi belirtmek istiyorum.”

CHP’li Namık Tan: “İktidarın sorumsuz tutumu”

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ise “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda TBMM’de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na katıldıklarını anımsatarak, şöyle dedi:

Partimize yönelik bütün hukuk dışı saldırılarınıza rağmen bizler bir karar verdik, ülkemizi terörden arındırmayı amaçladığı ve demokrasiye geri dönülmesine zemin hazırlayacağı beklentisiyle Komisyona katıldık. Bugün Komisyon İmralı’ya gidecekse TSK neden Irak ve Suriye’ye gidecek? Yok, TSK Irak ve Suriye’de askerî harekâta ve ucu açık konuşlandırmaya devam edecekse Komisyonun adaya gitmesi hangi amacı gütmektedir? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ortada süreç yokmuş gibi davranıyor, YPG’yi Türkiye’nin her an yeni bir askerî harekât yapabileceği yönünde tehdit etmekten geri durmuyor. PKK gerçekten de silahlarını teslim ederek kendini lağvetme yolundaysa, SDG yeni Suriye’nin ordusuna katılma konusunda Şam’la uzlaştıysa biz bu Irak ve Suriye tezkeresi marifetiyle kimlere operasyon yapacağız? Bu iki ülkede kiminle, hangi grupla, hangi örgütle mücadele etmek için destek istiyorsunuz? Bize yönelik son derece kötü niyetle yürüttüğünüz hukuki operasyonlara rağmen ülkemizin çıkarlarını her şeyden üstün tutarak bu Komisyonda beraber çalışıyoruz fakat sizler gerçek bir barışın inşasının ancak demokratik bir ülkede mümkün olabileceğini sürekli göz ardı ediyor, Komisyonda demokrasi propagandası yapıp dışarıda her türlü otoriter uygulamayı hayata geçiriyorsunuz. İktidarın ülkenin temel sorunları konusundaki sorumsuz ve tutarsız tutumu bizim bu yönetime inanmamıza ve güvenmemize engel oluyor.

MHP’li TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi bugün saat 14.00’da toplanmak üzere kapattı. (TY)