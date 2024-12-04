CHP’li Süllü: Kadınların siyasette temsiliyeti artmalı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını kazanmasının 90. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, kadınların siyasetteki temsil oranının yetersizliğine ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin derin etkilerine dikkat çekti.

Kadınların siyasi hayatta eşit temsil edilmesi gerektiğini vurgulayan Süllü, “Bugün geldiğimiz noktada kadınların karar mekanizmalarında yer almaması kabul edilemez” dedi.

“90 yıl önce kazanılan haklar bugün yetersiz kaldı”

Kadınların seçme ve seçilme hakkını kazanmasının Cumhuriyet devrimlerinin en önemli adımlarından biri olduğunu belirten Süllü, bu kazanımların Atatürk’ün önderliğinde hayata geçirildiğini hatırlattı. Kadınların belediye seçimlerine katılım hakkını 1930’da, muhtarlık seçimlerine katılım hakkını 1933’te ve milletvekili seçme-seçilme hakkını 1934’te kazandığını ifade eden Süllü, 1935’teki ilk genel seçimlerde 17 kadın milletvekilinin TBMM’ye girdiğini ve Türkiye’nin bu başarıyla dünyada ikinci sırada yer aldığını belirtti.

Ancak Süllü, bugün kadınların TBMM’de temsil oranının yalnızca %20,1 olduğunu, bu oranla Türkiye’nin dünya sıralamasında 113. sırada yer aldığını vurguladı. “Cumhuriyet’in başlangıcında elde edilen başarıyı, 90 yıl sonra geride bırakmış olmak düşündürücüdür” diyen Süllü, kadınların siyasette ve toplumun diğer alanlarında eşit temsil edilmesinin bir demokrasi meselesi olduğunu söyledi.

Süllü, kadınların siyasete katılımındaki en büyük engelin toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğunu vurguladı. “Erkek egemen toplumda kadınların siyasette düşük temsiliyeti, sadece kadın sorunlarının çözümünü değil, demokrasinin gerekliliklerinin yerine getirilmesini de engelliyor” dedi. Kadınların düşük temsiliyetiyle, kadına yönelik şiddet, kadın yoksulluğu, çocuk evlilikler, çocuk işçiliği ve kadın cinayetleri gibi sorunların çözümünde yetersiz kalındığını ifade etti.

Türkiye'de kadınlar, 3 Nisan 1930'da ilk kez Belediye seçimlerinde, 26 Ekim 1933'te muhtar ve ihtiyar meclisi seçimlerinde, nihayet 5 Aralık 1934'te milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti.

“Siyasi partiler yasası değişmeli”

Kadınların siyasette eşit temsili için yasal düzenlemelerin zorunlu olduğunu ifade eden Süllü, CHP olarak 27. dönemde Siyasi Partiler Yasası’nda kadınların siyasette %50 temsiliyetini sağlayacak bir düzenleme önerdiklerini ancak teklifin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini hatırlattı. “Bu mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Daha özgür, daha eşit bir demokrasi için kadınların siyasette hak ettiği yeri alması gerekiyor” dedi.

Kadınların siyasetteki temsiliyeti artırmanın bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Süllü, “Bu alan, siyasi partilerin inisiyatifine bırakılamaz. Kadınlar için eşit temsil ancak yasal düzenlemelerle mümkün olacak” dedi.

Meclis'e giren ilk 18 kadın milletvekiliyle ilgili bilgi için tıklayın.

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(EMK)