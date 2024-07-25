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Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2024 10:55
 ~ Son Güncelleme: 25 Temmuz 2024 10:58
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CHP’li Suiçmez'den AKP'li vekillere: Araklı Katı Atık Entegre Tesisini ya düzeltin ya kapatın

Tesisin çevreye ve insan sağlığına olan olumsuz etkilerine dikkat çeken Suiçmez, “Vatandaşlarımızın sağlıklı çevrede yaşam hakları açıkça ihlal edilmektedir. Ama artık bıçak kemiğe dayandı” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP’li Suiçmez'den AKP'li vekillere: Araklı Katı Atık Entegre Tesisini ya düzeltin ya kapatın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) HP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez Meclis Genel Kurulunda, Araklı Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisi ile ilgili sert eleştirilerde bulundu.

Suiçmez, Trabzon’un Arsin ve Araklı ilçelerindeki vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetlere dikkat çekerek, tesisin yarattığı sorunları ve yetkililerin sorumluluklarını yerine getirmemelerini kınadı.

“Koku sorunu hala çözülemedi”

Geçen yıldan beri Araklı Katı Atık Tesisinin yarattığı sorunları gündeme getirdiklerini hatırlatan Suiçmez, vatandaşların yaşam kalitelerinin bozulduğunu belirtti. "Koku olmayacak dediniz, ama vatandaşlarımız kokudan pencerelerini açamaz hale geldi" diyen Suiçmez, tesisin altındaki akarsuya atık su karışması nedeniyle su kaynaklarının da etkilendiğini vurguladı.

“Vatandaşların sağlıklı çevrede yaşam hakları ihlal ediliyor”

Tesisin çevreye ve insan sağlığına olan olumsuz etkilerine dikkat çeken Suiçmez, “Vatandaşlarımızın sağlıklı çevrede yaşam hakları açıkça ihlal edilmektedir. Ama artık bıçak kemiğe dayandı!” dedi.

Suiçmez, Trabzon’un iktidar milletvekillerine seslenerek, “Ya bu tesisin doğru işletilmesini sağlayın, ya da gereği yapılmayacaksa doğayı katleden bu tesis bir an önce kapatılsın!” ifadeleriyle yetkilileri sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti. 

Vatandaşların haklarını koruma ve çevreyi koruma konusundaki kararlılığını vurgulayan Suiçmez, yetkililerin acilen harekete geçmesini istedi.

(EMK)

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/haber/bilirkisi-dersim-deki-kati-atik-tesisi-projesini-uygun-gormedi-255779
ECE YILDIZ ve DiLHAN ATASAGUN'UN SÖYLEŞİSİ
Katı Atık Toplayıcılığını Düşkünlük Olarak Görenlere...
20 Mart 2010
Fener ve Balatta Katı Atık Projesi Başladı
30 Mart 2005
Katı Atık Geliri 4 Bin Sokak Çocuğuna
25 Aralık 2003
Çevreciler Katı Atık Tesisine Karşı Eylemde
14 Temmuz 2003
Katı Atık Projesine Tepki
27 Mayıs 2002
Katı Atıklar Elektriğe Dönüşecek
20 Mayıs 2002
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