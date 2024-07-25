CHP’li Suiçmez'den AKP'li vekillere: Araklı Katı Atık Entegre Tesisini ya düzeltin ya kapatın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) HP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez Meclis Genel Kurulunda, Araklı Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisi ile ilgili sert eleştirilerde bulundu.

Suiçmez, Trabzon’un Arsin ve Araklı ilçelerindeki vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetlere dikkat çekerek, tesisin yarattığı sorunları ve yetkililerin sorumluluklarını yerine getirmemelerini kınadı.

“Koku sorunu hala çözülemedi”

Geçen yıldan beri Araklı Katı Atık Tesisinin yarattığı sorunları gündeme getirdiklerini hatırlatan Suiçmez, vatandaşların yaşam kalitelerinin bozulduğunu belirtti. "Koku olmayacak dediniz, ama vatandaşlarımız kokudan pencerelerini açamaz hale geldi" diyen Suiçmez, tesisin altındaki akarsuya atık su karışması nedeniyle su kaynaklarının da etkilendiğini vurguladı.

“Vatandaşların sağlıklı çevrede yaşam hakları ihlal ediliyor”

Tesisin çevreye ve insan sağlığına olan olumsuz etkilerine dikkat çeken Suiçmez, “Vatandaşlarımızın sağlıklı çevrede yaşam hakları açıkça ihlal edilmektedir. Ama artık bıçak kemiğe dayandı!” dedi.

Suiçmez, Trabzon’un iktidar milletvekillerine seslenerek, “Ya bu tesisin doğru işletilmesini sağlayın, ya da gereği yapılmayacaksa doğayı katleden bu tesis bir an önce kapatılsın!” ifadeleriyle yetkilileri sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti.

Vatandaşların haklarını koruma ve çevreyi koruma konusundaki kararlılığını vurgulayan Suiçmez, yetkililerin acilen harekete geçmesini istedi.

(EMK)