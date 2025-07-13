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Yayın Tarihi: 13 Temmuz 2025 13:30
 ~ Son Güncelleme: 13 Temmuz 2025 13:35
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CHP’li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı adliyeye sevk edildi

Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu altı kişi, Şile Belediyesi’ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP’li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı adliyeye sevk edildi
Fotoğraf: Özgür Kabadayı/X

CHP’li Şile Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında 10 Temmuz’da gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesi’ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Kabadayı ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 6 şüphelinin buradaki işlemleri sürüyor.

CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı
CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı
10 Temmuz 2025

Öte yandan soruşturma kapsamında, tanık beyanları doğrultusunda yapılan çalışmalarda belediye içerisinde başkan, başkan yardımcısı ile hukuk işleri sorumlusunun da aralarında bulunduğu şüphelilerin planlı şekilde rüşvet talep ettikleri ve aldıkları öne sürüldü.

10 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, Şile Belediyesi’nde hukuk işlerinden sorumlu olan şüpheli avukat Ali Şafak'ın yapı ruhsatlarının verilmesi karşılığında istenen 20 bin avroyu rüşvet olarak alırken suçüstü yapılarak gözaltına alındığı bildirildi.

Şüpheli avukatın emniyet ifadesinde, kendisine isnat edilen rüşvet sorusuna avukatlık kanunu 58. maddesini gerekçe göstererek, "Bu soruya savcılık makamında cevap vermek istiyorum," beyanını verdiği aktarıldı.

İfadesi alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ise göreve geldiğinde yetkilerini yardımcılarına devrettiğini belirterek, yapılan usulsüz işlemler hakkında bilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Şüpheli Kabadayı'nın bazı bölümlerde yer alan beyanlarda "başkan" olarak tabir edilen kişinin Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak olduğunu beyan ettiği kaydedildi.

Rüşvet iddialarına ilişkin şüpheli Ali Şafak'ın da yer aldığı görüntüler de dosyaya girdi.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
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