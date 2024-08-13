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Yayın Tarihi: 13 Ağustos 2024 11:21
 ~ Son Güncelleme: 13 Ağustos 2024 11:24
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CHP’li Sevgi Kılıç: Siyasetin müdahale ettiği branşlarda geriliyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Türkiye’nin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanamamasının ardından iktidarı eleştirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP’li Sevgi Kılıç: Siyasetin müdahale ettiği branşlarda geriliyoruz
Fotoğraf: CHP Basın Bürosu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Türkiye’nin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nı altın madalya kazanamadan tamamlaması üzerine iktidarın siyaset aracılığıyla spor müsabakalarına müdahale ettiğini söyledi.

Olimpiyatları 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla kapatan Türkiye, en son 1984 Los Angeles'ta altın madalya elde edememişti.

Türkiye'nin başarısızlığının ardından Kılıç, "Siyasetin müdahale ettiği branşlarda geriliyoruz" diyerek, “sporu siyasetin emrine sunan” anlayışın terk edilmesi gerektiğini belirtti. 

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“Gençlik ve Spor Bakanı sorumluluktan kaçıyor”

CHP Basın Bürosu'nun aktardığına göre, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı da sorumluluktan kaçmakla suçlayan Kılıç, kısa, orta ve uzun vadeli planlamaların eksikliğine dikkat çekti.

CHP’li Kılıç, ayrıca Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda uluslararası toplumun göz ardı ettiği bir konuya da dikkat çekti. 

Olimpiyatlarda, Birleşmiş Milletler tarafından korunan Olimpik Ateşkes’e uyulmadığını belirten Kılıç, Rusya ve Belarus’un savaş nedeniyle oyunlara alınmadığını; ancak İsrail’in Gazze’deki katliamlarına rağmen Olimpiyatlara katılmasına izin verilmesinin büyük bir riyakârlık olduğunu vurguladı. 

Kılıç “Bu küresel adaletsizliği kabul etmiyoruz. Olimpiyatlar bir barış buluşmasıdır. Öyle kalmalıdır,” dedi.

Paris'te mücadele eden Türkiyeli sporculara minnettarlığını ifade eden Kılıç, Paris'te paralimpik sporculara başarılar dileyerek açıklamasını sonlandırdı. (TY)

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/haber/paris-2024-olimpiyat-oyunlari-sona-erdi-298457
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/yazi/paris-olimpiyatlari-acilis-toreninin-ozgurlestirici-anlami-298404
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/haber/sahne-projesinden-uyari-paris-2024-olimpiyatlarinda-transfobi-ve-irkciligin-kesisimi-298166
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