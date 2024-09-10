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Yayın Tarihi: 10 Eylül 2024 12:13
 ~ Son Güncelleme: 10 Eylül 2024 12:17
3 dk Okuma

CHP’li Sevda Erdan Kılıç, Narin'in anısına kapı önüne ayakkabı bıraktı

CHP İzmir Milletvekili Kılıç, “Bu kader değil, bu çaresizlik değil. Bu tesadüf de değil. Bu, iktidarın kız çocuklarına, kadınlara bakış açısının yarattığı kötülüktür” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, siyah bir kıyafet giymiş bir kadın, elinde pembe renkte, fiyonk detaylı küçük bir çift çocuk ayakkabısı tutuyor. Kadının ifadesi oldukça ciddi ve fotoğrafın tonundan anlamlı bir mesaj verdiği hissediliyor. Arka planda ahşap bir kapı veya panel bulunuyor. Ayrıca, fotoğrafın sağ alt köşesinde yere konmuş aynı ayakkabı çiftinin bir başka görüntüsü de var. Kadının elinde tuttuğu bu ayakkabılar ve ifadesi, sembolik bir mesaj taşıyor olabilir, muhtemelen bir kayıp ya da çocuklarla ilgili bir farkındalık oluşturma amacını temsil ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, dün (9 Eylül) toprağa verilen Narin Güran anısına kapı önüne ayakkabı bıraktı. Kılıç, "Mücadelemiz bu ayakkabıların kapı önlerine, delil torbalarına değil bayram geceleri yastık altına koyulana kadar devam edecektir" dedi.

"Önerilerimiz hayata geçirilmedi"

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Narin Güran ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dün sevgili Narin’i sonsuzluğa uğurladık, üzgünüz, kederliyiz, yastayız. Ama en çok da öfkeliyiz…Okula gönderecekken, toprağın altına bıraktığımız bu kaçıncı küçük beden. Bu ayakkabıları giydirecekken, beyaz kefen giydirdiğimiz bu kaçıncı çocuk?

"Dün yasımızın adı Rabia Naz’dı. Sonra Leyla, Özgecan, Senem oldu. Bugün ise Narin. Kız çocuklarımızın sadece isimleri değişti ama yaşadıkları hiç değişmedi.Değiştiremedik!

"Bu ülkede çocuk ölümleri olmasın diye geçen yasama döneminde benim de üyesi olduğum ölümü şüpheli olan Rabia Naz ve diğer çocuklarımız için bir Araştırma Komisyonu kuruldu. Peki ne oldu?

'Çocuklarımızın geleceğini konuşamıyoruz'

"İktidar üyelerinin, bizlerin çözüm önerileri ve ayrıca koyduğumuz şerhler ile bir rapor yazıldı. O önerilerin hiçbiri de hayata geçirilmedi. Çocuk Ölümleri Komisyonu'nun önerileri hayata geçirilmedi

"Düşünebiliyor musunuz? Çocuk ölümlerinin durdurulması için meclis komisyonunun hazırladığı ve genel kurulda kabul edilen rapor, iktidar grubu tarafından hayata geçirilmedi. Medyada şiddeti onaylayan mesajlar verilmesin, ailelere ihmal ve istismara karşı eğitim verilsin, okullar aileleri ve çocukları bu konuda takip etsin denildi, ancak her gün olayların artarak devam ettiğine şahit oluyoruz. Birçok öneri ortaya konuldu ancak bunların hepsi Meclis’in tozlu raflarında çürümeye bırakıldı. O komisyondan bugüne alınan önlemleri konuşamıyoruz. Çocuklarımızın geleceğini konuşamıyoruz.

'Susmamızı beklemeyin'

"Bu kader değil, bu çaresizlik değil. Bu tesadüf de değil. Bu, iktidarın kız çocuklarına, kadınlara bakış açısının yarattığı kötülüktür.  Bakın Rabia Naz Vatan ve şüpheli çocuk ölümlerini Araştırma Komisyonu’nda itirazlarda bulunmuştuk. 'Keşifleri doğru dürst yapmadınız' dedik, 'soruşturma sürecine müdahale edenler varsa araştırmadınız' dedik, 'kolluk kuvvetlerinde olay yeri incelemede liyakatsizlik var' dedik. Dediğimiz hiçbir şey duyulmadı, Rabia Naz’ın ölümü şüpheli kaldı,  O’nun ölümünün şüpheli kalması faillerin cesaretlenmesine neden oldu. Bugün önü alınamayan ölüm vakalarını konuşuyoruz. Bu yüzden öfkeliyiz. Çünkü biz çocuklarımızı kara toprağa değil, okula göndermek istiyoruz.

"Anadolu’da bir adet vardır. Biri vefat ettiğinde en sevdiği ayakkabısı kapının önüne bırakılır. Bugün bu ayakkabıları Narin’in aziz hatırası için kapının önüne bırakacağım. Artık tek bir çocuğumuzun göz yaşına dahi tahammülümüz kalmamıştır. Mücadelemiz bu ayakkabıların kapı önlerine, delil torbalarına değil bayram geceleri yastık altına koyulana kadar devam edecektir. Bu nedenle kimse susmamızı beklemesin. Öncelikle Meclis'i, kabul edilen raporlar doğrultusunda hareket etmeye, sonra da anneleri, kız kardeşleri, bütün kadınları Narin’in kısılan sesine ses olmaya davet ediyorum."

Diyarbakır'da kadınlar öncülüğünde Narin Güran için taziye evi kuruluyor
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(EMK)

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