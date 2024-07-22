CHP’li Sarıbal: İktidarı sağduyuya davet ediyoruz

Sokakta yaşayan hayvanlara ‘ötanazi’ yapılmasını öngören “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’ndaki görüşmelerine bugün devam ediliyor.

bianet’e konuşan CHP Bursa Milletvekili ve komisyon üyesi Orhan Sarıbal, bugünkü görüşmelerde ‘uyutma’, ‘ceza’ ve ‘kayıt altına alma’ gibi konuları kapsayan maddelerin ele alınacağını belirtti.

Yoğun tartışmalara sahne olan 17 Temmuz’daki ilk toplantıda teklifin ilk üç maddesi kabul edilmişti. CHP’li Sarıbal, AKP ve MHP’nin, komisyonda kabul edilen ilk iki maddeyle sokakta yaşayan köpekleri öldürmenin gerekçelerini artırmaya çalıştığını belirterek, “Gün, saat koymadan ‘sokakta hiç hayvan kalmayacak, tümü barınaklara girecek; sahiplendirdiklerimizi sahiplendireceğiz, sahiplendirmediklerimizi uyutacağız’ diyorlar. Mevcut kanunla en önemli temel farklılık bu” dedi.

Tartışmalı maddeler görüşülecek

Sarıbal, bugün görüşülecek olan dördüncü ve beşinci maddelerin, itiraz ettikleri ‘temel maddeler’ olduklarını vurguladı:

“Bunlar uyutma, ceza, kayıt altına alma gibi uygulamalar, belediyelerden istenilenlerin ve yapmamaları halinde uygulanacak yaptırımlarla ilgili meseleler… Tümü bu maddelerin kapsamına giriyor.”

İktidara sağduyu çağrısı yaptıklarını ancak henüz yanıt alamadıklarını belirten Sarıbal, “CHP Grubu olarak tutumumuz çok net. Kısırlaştırma. Yapılan değerlendirmelerde kısırlaştırılması gereken hayvanların yüzde 60’ında bu uygulandığında zaten sorun çözülüyor” dedi.

Sarıbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 2004 yılında çıktı. 2020 yılında kanunun belirli maddelerini değiştirdik. Altıncı madde çok açık. Sahipsiz hayvanlar toplanıp kısırlaştırılıp tekrar alındığı yere bırakılır diyor. Belediyelerin barınaklar yapmasına, buradaki hayvanların bir süre sonra sahiplendirilmesine dair net bir maddemiz var. O kanunda yine görevini yapmayan belediyeler, kişiler, kurumlarla ilgili çeşitli cezai müeyyideler ve çeşitli uygulamalar vardı. Ancak bunların hiçbiri yerine getirilmedi. Tüm bu hükümler yerine getirilseydi bugün bu sorunu konuşmuyor olacaktık.”

“Hayvan ticaretiyle ilgili tek kelime yok”

CHP’li Sarıbal, kanun teklifinde sokakta yaşayan hayvanların öldürülmesine odaklanıldığını ancak hayvanların üretilmesi ve ticaretinin yapılmasına değinilmediğine dikkat çekti.

“Biz hayvan ticaretinin durdurulmasını istiyoruz” diyen Sarıbal, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bununla ilgili bir tek kelime bile yok. İthalatın durdurulmasını istiyoruz. Bir tek kelime bile yok. Üretiminin yapılıp satışa sunulan yapının derhal bitirilmesini istiyoruz. Buna dair hiçbir şey yok. Bunları siz yapmadığınız sürece bir taraftan yok edelim, bir taraftan var edelim anlayışıyla bu olmaz.”

(NÖ/VC)