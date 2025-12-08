ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 8 Aralık 2025 15:39
 ~ Son Güncelleme: 8 Aralık 2025 15:44
2 dk Okuma

CHP’li Pala’dan ameliyathanelerde gece mesaisine tepki

Düzenlemenin sağlık çalışanlarında tükenmişliği artıracağını ve hasta güvenliği açısından ciddi riskler taşıdığını belirten Pala, konuyu Sağlık Bakanlığı’na sordu ve Meclis gündemine taşıdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

CHP’li Pala’dan ameliyathanelerde gece mesaisine tepki
Görsel: Canva

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili ve TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün ameliyathane ve endoskopi birimlerinde mesai saatlerini hafta içi 22.00’ye, hafta sonu ise 17.00’ye kadar uzatan kararına tepki gösterdi.

Düzenlemenin sağlık çalışanlarında tükenmişliği artıracağını ve hasta güvenliği açısından ciddi riskler taşıdığını belirten Pala, konuyu Sağlık Bakanlığı’na sordu ve Meclis gündemine taşıdı.

“Sorunun kökeninde plansızlık ve ticarileşmiş sağlık sistemi var”

Pala, yapılan düzenlemenin hastanelerdeki randevu sıkışıklığını ortadan kaldırmayacağını söyleyerek şunları dile getirdi:

“Ticarileşmiş sağlık sistemi nedeniyle kışkırtılmış bir sağlık talebi oluşmuş durumda. Mevcut personel açığı ve planlama sorunları çözülmeden mesaiyi geceye ve hafta sonuna uzatmak hem çalışanları hem hastaları tehlikeye atar.”

Pala, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na yönelttiği soru önergesiyle kararın gerekçesini, planlama sürecini, yüzde 25 kapasite zorunluluğunun dayanaklarını ve çalışanların özlük haklarına ilişkin detayları sordu. Ancak önergesine henüz yanıt verilmediğini aktardı.

“Yama niteliğinde düzenlemelerle kriz yönetilemez”

Pala, sağlık hizmetlerindeki tıkanıklığın temel nedeninin kontrolsüz biçimde artan sağlık talebi ve kamusal kapasitenin yetersizliği olduğunu belirtti. İstanbul’da sağlık hizmetlerinin pek çok başlıkta özel sektöre bırakıldığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Yenidoğan yoğun bakımda olduğu gibi kamu hizmeti birçok branşta zayıflamış durumda. Yama niteliğindeki düzenlemelerle krizler geçici olarak yönetilmeye çalışılıyor.”

Pala, sağlık yatırımlarının yetersizliğine de dikkat çekti. Türkiye genelinde hasta yatağı kapasitesinin %63,3’ünün Sağlık Bakanlığı hastanelerinde olduğunu, İstanbul’da bu oranın %51,6’ya gerilediğini vurguladı. Yoğun bakım yatağı sayısının ise Türkiye’nin birçok bölgesinde İstanbul’un iki katı olduğunu hatırlattı.

“Öncelik, kamunun her basamakta güçlü sağlık hizmeti sunmasıdır”

Pala, İstanbul’da kalıcı çözüm için kamunun tüm basamaklarda etkili bir sağlık hizmeti sunacak yapıyı kurması gerektiğini söyledi. Uzatılmış mesainin sağlık çalışanlarının özlük haklarını nasıl etkileyeceğine dair ciddi soru işaretleri bulunduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Kalıcı çözüm; sağlık hizmetlerine erişimin önündeki engellerin kaldırılması, iş yükünün yoğun olduğu alanlarda istihdamın artırılması ve sağlık sisteminde verimliliğin sağlanmasıdır.”

Pala, hükümet politikaları nedeniyle uzmanlık alanları arasında hekim dağılımında belirgin bir dengesizlik oluştuğunu belirterek, bazı branşların tıp öğrencileri tarafından tercih edilmez hâle geldiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı’nın bu dengesizliklere kökten müdahale etmesi gerektiğini vurgulayan Pala:

“Uzmanlık alanlarına göre hekimlerin ülke çapında dengeli dağılımı sağlanmalı; güçlü bir birinci basamak hizmeti ve etkili bir sevk zinciri kurulmalıdır. Ancak o zaman hastanelerdeki yığılmanın önüne geçilebilir" dedi.

(EMK)

