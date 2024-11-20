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Yayın Tarihi: 20 Kasım 2024 08:23
 ~ Son Güncelleme: 20 Kasım 2024 08:30
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CHP’li Özgür Karabat: FETÖ icadı kayyuma karşıyız

Karabat, Özer’in İçişleri Bakan Yardımcısı aracılığıyla dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a rapor sunduğunu da dile getirdi. “Bu belgelerle birlikte yalanlayın şimdi” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP’li Özgür Karabat: FETÖ icadı kayyuma karşıyız
Fotoğraf: Ruken Tuncel / bianet

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, AKP’nin kayyum uygulamalarını sert bir şekilde eleştirdi. Kayyum yasasının 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ ile mücadele amacıyla çıkarıldığını hatırlatan Karabat, uygulamanın muhalefet partilerine yönelik bir baskı aracına dönüştüğünü savundu.

CHP adına “Kayyum görevlendirmelerinin yarattığı tahribatın araştırılması” talebiyle sunulan önerge üzerine konuşan Karabat, kayyum uygulamalarına karşı olduklarını belirterek, “Kayyum hangi partinin belediye başkanına yönelik olursa olsun, tamamına karşı olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e yönelik suçlamaları da değerlendiren Karabat, “Ahmet Özer savcı karşısına çıktı, iddiaları yanıtladı ve herkes gördü ki iddianameler fos, iddialar boştu” diye konuştu.

Karabat, Özer’in hukuksuz bir şekilde tutuklandığını belirterek, “İçi boş iddialarla içeride tutuluyor” dedi.

Ahmet Özer’in akademisyen olduğu dönemde AKP’nin düzenlediği çalıştaylara ve TBMM komisyonlarına davet edildiğini hatırlatan Karabat, bu durumu belgelerle Meclis kürsüsünden paylaştı. Karabat, “AKP’yle seminer verirken devlet adamıydı, CHP’den seçilince terörist ilan edildi” diyerek durumu eleştirdi.

Karabat, Özer’in İçişleri Bakan Yardımcısı aracılığıyla dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a rapor sunduğunu da dile getirdi. “Bu belgelerle birlikte yalanlayın şimdi” dedi.

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(EMK)

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