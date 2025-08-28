CHP’li Özçağdaş: Öğrencilere ücretsiz öğle yemeği ve içme suyu verilmeli

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi.

Özçağdaş, Kağıthane Harmantepe İlkokulu’nun önünde partililerin katılımıyla yaptığı açıklamada, milli eğitim sisteminde 18,7 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmenin bulunduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, TBMM’de verdiği soru önergelerini paylaşan Özçağdaş, “Bu yıl okullar açılmadan önce tüm okullara yeterli temizlik görevlisi atamasının yapılıp yapılmadığını sordum. Bir okulun önündeyiz. Bu okula temizlik görevlisi atanmadı. Bu okulda pazartesi günü itibarıyla oryantasyon dönemi başlayacak. Hala temizlik görevlisi yok,” diye konuştu.

Okul kazaları ile okullarda şiddet konusuna değinen Özçağdaş, bazı illerdeki vakalara dikkati çekti.

Her okula en az bir psikolog, bir sosyolog atanmalı

Okullarda güvenlik görevlisi talebi

Özçağdaş, Türkiye’nin korunması gereken bir numaralı kamu kurumunun okullar olduğunun altını çizdi.

“Türkiye’nin tüm kamu kurumlarının kapısında bir güvenlik görevlisi var, bir tek okullarda yok,” diyen Özçağdaş, şunları söyledi:

“Oysa korumamız gereken bir numaralı yurttaşlar çocuklarımız. Ölen ve öldürülen, çocuklar ile öğretmenler. Bu okullara kaç personel lazım? 61 bin 111 devlet okulu var. Her birine bir güvenlik görevlisi alınsa bunun maliyeti nedir? Yıllık 32 milyar lira yani Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin yüzde 2,2’si.”

2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı'na ilişkin MEB’in genelgesi

İlkokula başlama maliyeti yüzde 60 arttı

Bir öğrencinin ilkokula başlama maliyetinin 31 bin 435 lira olduğunu ve geçen yıla kıyasla yüzde 60 arttığını belirten Özçağdaş, kamu personeline ve emekliye verilen zam oranını eleştirdi.

Özçağdaş, Anayasa’ya göre temel eğitimin tüm vatandaşlara eşit ve parasız sağlanması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Devlet, çocuklarımızın eşit koşullarda eğitim almalarını sağlamakla mükelleftir. Türkiye’de veliler eğitimi finanse eden ana unsur haline gelmiştir. Merkezi yönetim bütçesi ve gayrisafi yurt içi hasıla içinde eğitimin payı arttırılmalıdır. Okul bütçeleri oluşturulmalı, okullara öğrenci başına 1500 lira derhal tahsis edilmelidir. Tüm eğitim düzeylerinde öğrencilere ücretsiz öğle yemeği ve içme suyu verilmelidir. Tüm okullara kadrolu temizlik ve güvenlik personeli ataması yapılmalıdır.”

"Okul çağındaki çocukların en az dörtte biri okula aç gidiyor"

Önünde basın açıklaması yaptığı Harmantepe İlkokulunun 850 öğrencisinin bulunduğunu belirten Özçağdaş, okulda öğrencilerin yan yana durabilecekleri, bayrak töreninin yapılabileceği ve çocukların oyun oynayabileceği bahçenin olmadığını söyledi.

Özçağdaş ayrıca, 1989’da 30 bin metrekare alanda kurulan Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin boşaltılıp öğrencilerinin başka okula gönderildiği, arazisinin Kağıthane Belediyesi’ne düğün salonu yapılması için verildiğini açıkladı.

