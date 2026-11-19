CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, partisinin kurultay takvimindeki değişikliklere tepki gösterdi. Üye listelerinin askıya çıkarılma ve il kongrelerinin tamamlanma tarihlerinin birkaç kez ertelendiğini belirten Salıcı, kurultayın bir an önce toplanmasını istedi.

Salıcı, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, parti yönetiminin kurultay talebini açıkça reddetmediğini ancak takvimi sürekli değiştirdiğini söyledi:

Böylece “kurultay yapılacakmış” görüntüsü korunurken örgütün karar vereceği o gün sürekli bizlerden uzaklaştırılıyor. Kurultay, örgütümüzden kaçırılıyor.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs’ta CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nı ‘ mutlak butlan ’ gerekçesiyle iptal etti. Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık görevine getirilirken, kararı tanımayan Özgür Özel, CHP’den ayrılan 91 milletvekiliyle birlikte 24 Temmuz’da YENİ Parti’yi kurdu.

“Kurultay yapmama kararına dönüştü”

Salıcı, ilk olarak üye listelerinin 16 Eylül’de askıya çıkarılacağının açıklandığını, ancak ilk resmî takvimde bu tarihin 28 Ekim’e ertelendiğini hatırlattı. Bu takvime göre il kongrelerinin 14 Şubat 2027’de tamamlanması gerekiyordu.

Üye listelerinin askıya çıkarılma tarihinin daha sonra 12 Kasım’a ertelendiğini, il kongrelerinin bitiş tarihinin ise değişmediğini belirten Salıcı, 17 Kasım’da yayımlanan yeni genelgeyle takvimin yeniden değiştiğini söyledi.

Salıcı, son genelgeyle il kongrelerinin tamamlanma tarihinin 2 Mayıs 2027’ye ertelendiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

Bu yeni durumda, bu süreç bir kongreler takvimi olmaktan çıkıp, Kurultay yapmama kararına dönüşmüştür. 2028’de yapılması planlanan olağan genel seçimler nedeniyle Kurultayın ertelenmesi ihtimali doğmuştur.

Salıcı, parti yönetimine, “Yarın da ‘Seçim yaklaştı, şimdi kurultayla uğraşamayız’ mı denilecek?” diye sordu.

“Örgütün önüne sandık koymadan, milletin önüne çıkılmaz”

Kurultayın parti örgütünün demokratik iradesini yansıtması gerektiğini vurgulayan Salıcı, CHP’nin seçimlere yargı kararlarıyla göreve gelen bir yönetimle giremeyeceğini savundu.

CHP üyelerinin partiye sahip çıktığını belirten Salıcı, şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet Halk Partililer; Saray’ın, muhalefeti bölme planını görüp, partilerine sahip çıktılar. ‘Bu partiyi kimin yöneteceğine mahkemeler değil, ben karar veririm, bu benim hakkım’ diyerek Cumhuriyet Halk Partisi’nde kaldılar.

Salıcı, partisinin 2028’deki genel seçimlere sekiz yıl önceki kurultayda belirlenen yönetimle gitmesine karşı çıkarak, “Yargı kararıyla gelen yönetim, Kurultay’da demokratik meşruiyet kazanmak için daha neyi bekliyor?” diye sordu.

Parti içi demokrasinin ülke genelindeki demokrasi mücadelesinden ayrı düşünülemeyeceğini belirten Salıcı, “Kendi partimizdeki seçimlerin yapılmamasına ses çıkarmazsak, olur da iktidar ileride sandığı milletten kaçırmaya niyetlenirse nasıl ses yükselteceğiz?” dedi.

“Asıl huzursuzluk, örgütün iradesini sandıktan kaçırmak”

Kurultay talebinin “koltuk kavgası” veya “parti içi huzursuzluk” olarak nitelendirilebileceğini belirten Salıcı, “Şimdiden söylüyorum: Asıl huzursuzluk, örgütün iradesini sandıktan kaçırmaktır” dedi.

Salıcı, kurultay takviminin erkene çekilmesi çağrısı yaptı.

Partide bütün görevlerin demokratik rekabete açık olması gerektiğini belirten Salıcı, genel başkanlık makamının da bunun dışında tutulamayacağını söyledi:

Örgütümüzün en alt kademesinden başlamak üzere genel başkanlık makamı dahil hiçbir görev rekabete kapatılamaz. Siyasi cesaret, rakibin yarışmasını engellemekle gösterilmez. Aday olan çıkar, düşüncesini anlatır ve delegenin kararına saygı duyar.

Salıcı, iki yıl önceki açıklamasında kurultayın bir lütuf değil, hak olduğunu söylediğini hatırlatarak, “Kim genel başkan olursa olsun, kim hangi makamda oturursa otursun bu gerçek değişmez” dedi.

(VC)