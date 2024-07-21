CHP’li Nazlıaka, Aile Bakanı Göktaş ile görüşecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı AKP Genel Merkezi’nde ziyaret ederek başlattığı siyasette "normalleşme" süreci, CHP’nin “gölge kabinesi”nden isimlerin bakanlarla yaptığı görüşmelerle devam ediyor.

Bu kapsamda “gölge kabine”nin Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile yarın (22 Temmuz Pazartesi) bir araya gelecek. Görüşme Meclis’teki nöbetçi bakan odasında yapılacak

9. Yargı Paketi de masada

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’a konuşan Nazlıaka, şöyle dedi:

“Öncelikli başlığım ülkenin en can yakıcı sorunlarından birisi olan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri olacak. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kadın cinayetlerine yönelik bir veri açıkladı ancak bu veri gerçeği yansıtmıyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verileriyle uzaktan yakından alakası yok. Göktaş’a gerçek verilere ulaşma konusundaki zafiyetten bahsedeceğim.

“Ayrıca şüpheli ölüm adı altında kadın cinayetlerinin gizlenmesine göz yumulmamasını isteyeceğim. KADES uygulamasını, elektronik kelepçenin yetersizliğini, Şiddet Araştırma Komisyonu’nu, eşitlik ilkesini yok sayan 9. yargı paketindeki soyadı dayatmasını, budanmaya çalışılan 6284 sayılı Kanun’u, sil baştan yazılmak istenen Medeni Kanun’u konuşacağım.”