ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024 09:28
 ~ Son Güncelleme: 21 Temmuz 2024 12:41
1 dk Okuma

CHP’li Nazlıaka, Aile Bakanı Göktaş ile görüşecek

Görüşmede kadınların soyadı özgürlüğünü elinden alan düzenleme ve tarikatlarla yapılan protokoller konuşulacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP’li Nazlıaka, Aile Bakanı Göktaş ile görüşecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı AKP Genel Merkezi’nde ziyaret ederek başlattığı siyasette "normalleşme" süreci, CHP’nin “gölge kabinesi”nden isimlerin bakanlarla yaptığı görüşmelerle devam ediyor.

Bu kapsamda “gölge kabine”nin Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile yarın (22 Temmuz Pazartesi) bir araya gelecek. Görüşme Meclis’teki nöbetçi bakan odasında yapılacak

9. Yargı Paketi de masada

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’a konuşan Nazlıaka, şöyle dedi: 

“Öncelikli başlığım ülkenin en can yakıcı sorunlarından birisi olan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri olacak. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kadın cinayetlerine yönelik bir veri açıkladı ancak bu veri gerçeği yansıtmıyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verileriyle uzaktan yakından alakası yok. Göktaş’a gerçek verilere ulaşma konusundaki zafiyetten bahsedeceğim.

“Ayrıca şüpheli ölüm adı altında kadın cinayetlerinin gizlenmesine göz yumulmamasını isteyeceğim. KADES uygulamasını, elektronik kelepçenin yetersizliğini, Şiddet Araştırma Komisyonu’nu, eşitlik ilkesini yok sayan 9. yargı paketindeki soyadı dayatmasını, budanmaya çalışılan 6284 sayılı Kanun’u, sil baştan yazılmak istenen Medeni Kanun’u konuşacağım.”

erkek şiddeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş aylin nazlıaka 9. Yargı Paketi bekarlık soyadı
ilgili haberler
Tartışmalı 9. Yargı Paketi, Komisyon’dan geçti
12 Temmuz 2024
/haber/tartismali-9-yargi-paketi-komisyondan-gecti-297413
9. Yargı Paketi’ndeki kadının soyadı düzenlemesinin detayları
5 Temmuz 2024
/haber/9-yargi-paketindeki-kadinin-soyadi-duzenlemesinin-detaylari-297161
EŞİK’ten 9. Yargı Paketi tepkisi: Hukuksuzluğa kılıf uydurmayın
5 Haziran 2024
/haber/esikten-9-yargi-paketi-tepkisi-hukuksuzluga-kilif-uydurmayin-296198
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
Aylin Nazlıaka: Eşit ve adaletli bir yaşam istiyoruz
8 Mart 2022
/haber/aylin-nazliaka-esit-ve-adaletli-bir-yasam-istiyoruz-258776
CHP'nin Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka oldu
10 Ağustos 2020
/haber/chp-nin-kadin-kollari-genel-baskani-aylin-nazliaka-oldu-228701
Aylin Nazlıaka'dan AKP'li Kadın Vekiller Hakkında Suç Duyurusu
25 Ocak 2017
/haber/aylin-nazliaka-dan-akp-li-kadin-vekiller-hakkinda-suc-duyurusu-183007
ilgili haberler
Tartışmalı 9. Yargı Paketi, Komisyon’dan geçti
12 Temmuz 2024
/haber/tartismali-9-yargi-paketi-komisyondan-gecti-297413
9. Yargı Paketi’ndeki kadının soyadı düzenlemesinin detayları
5 Temmuz 2024
/haber/9-yargi-paketindeki-kadinin-soyadi-duzenlemesinin-detaylari-297161
EŞİK’ten 9. Yargı Paketi tepkisi: Hukuksuzluğa kılıf uydurmayın
5 Haziran 2024
/haber/esikten-9-yargi-paketi-tepkisi-hukuksuzluga-kilif-uydurmayin-296198
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
Aylin Nazlıaka: Eşit ve adaletli bir yaşam istiyoruz
8 Mart 2022
/haber/aylin-nazliaka-esit-ve-adaletli-bir-yasam-istiyoruz-258776
CHP'nin Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka oldu
10 Ağustos 2020
/haber/chp-nin-kadin-kollari-genel-baskani-aylin-nazliaka-oldu-228701
Aylin Nazlıaka'dan AKP'li Kadın Vekiller Hakkında Suç Duyurusu
25 Ocak 2017
/haber/aylin-nazliaka-dan-akp-li-kadin-vekiller-hakkinda-suc-duyurusu-183007
Sayfa Başına Git