CHP’li Murat Emir’den Selahattin Demirtaş çağrısı

CHP İstanbul Milletvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkındaki üç ihlal kararını hatırlatarak Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin bu kararlara rağmen tahliye başvurusunu reddettiğini gündeme taşıdı. Emir, iktidara ve yargıya doğrudan soru yönelterek AİHM kararlarının uygulanıp uygulanmayacağını sordu.

Emir’in paylaşımında öne çıkan noktalar şöyle: “AİHM, 20 Kasım 2018’de, 22 Aralık 2020’de ve en son 8 Temmuz 2025’te verdiği kararlar ile Demirtaş’ın tutukluluğunda ciddi ihlaller buldu ve ‘derhal serbest bırakılmalı’ dedi. Büyük Daire açıkça ‘Bu tutuklama, siyasal çoğulculuğu bastırma amacını taşıyor’ dedi. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi ne yaptı? 8 Temmuz 2025 kararına dayanarak yapılan tahliye başvurusunu reddetti.”

AİHM’in Demirtaş hakkındaki son kararı, tutuklamanın siyasi amaçlı olduğuna ve hak ihlallerine hükmettiğini belirtiyor; mahkeme ayrıca manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Bu karar medyada ve hukuk çevrelerinde geniş yankı buldu.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, AİHM kararına dayalı tahliye taleplerini inceleyerek Demirtaş ve Kobani davasındaki diğer tutuklular için yapılan tahliye başvurusunu reddetti. Mahkemenin reddine ilişkin haberlerde, gerekçe olarak AİHM kararının henüz kesinleşmemiş olması gösterildiği aktarıldı.

Murat Emir, paylaşımında ayrıca şu soruları yöneltti:

*“Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararını uygulayacak mısınız, uygulamayacak mısınız?”

*“Can Atalay hakkındaki AYM kararını yerine getirecek misiniz, getirmeyecek misiniz?”

*“Cezaevinde tutulan seçilmişlerimiz üzerinden yürüttüğünüz hukuksuz süreçlerden vazgeçecek misiniz?”

*“Partimizin kongrelerine ve kurultaylarına atadığınız militan yargıçlar üzerinden müdahale etme çabanızı terk edecek misiniz?”

Emir, paylaşımında “Hüküm hukuksuzluk üzerine kurulmuş ise statünün ne olduğunun önemi yoktur!” dedi, AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasının hukukun üstünlüğü açısından önemine vurgu yaptı.

