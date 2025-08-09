CHP’li komisyon üyesi: Yalnızca MİT ve Bakanlık sunumu için gizlilik kararı alındı

Kürt sorununun demokratik çözümü için TBMM bünyesinde kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”, dün (8 Ağustos) yapılan ikinci toplantısında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ın yaptığı sunumlar gerekçe gösterilerek oybirliğiyle ‘tam kapalılık’ kararı aldı.

Komisyonunun ikinci toplantısında 'gizlilik' kararı: Tutanaklar 10 yıl paylaşılmayacak

Komisyon üyesi CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “TBMM’deki komisyonda tam kapalılık kararı alınmadı. Süreç şeffaf ilerlemeye devam edecek” dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ikinci toplantıdaki ‘tam kapalılık’ kararı sonrası, “Komisyon üyeleri dahil hiç kimseye 10 yıl süreyle bu tutanaklar verilmeyecektir. Bu toplantıda konuşulan hiçbir konu, hiçbir şekilde dışarıda mevzubahis edilmeyecektir” demişti. Karar, kamuoyunda komisyonun tüm toplantılarına yönelik alındığı şeklinde tepkilere yol açmıştı.

*CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan

“Keskin sirkeler küplerine zarar verir”

Akdoğan, X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Yalnızca dün yapılan MİT ve Bakanlık sunumu için gizlilik kararı alındı. Yani birkaç saatlik bir karar. İstihbarat teşkilatı sunumunun açık olmasını beklemek normal mi?

“CHP varsa gizlilik olmaz demiştik. Olmaz. Ancak MİT’in bir özel sunumu için de bu karar alınabilir. Burada da halkın hayrına olmayan bir şey olursa CHP susmaz. Bunun için oradayız. Selamet için metanet gerekir. Keskin sirkeler küplerine zarar verir.”

