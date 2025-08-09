ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 9 Ağustos 2025 13:00
 ~ Son Güncelleme: 9 Ağustos 2025 18:09
2 dk Okuma

CHP’li komisyon üyesi: Yalnızca MİT ve Bakanlık sunumu için gizlilik kararı alındı

CHP’li Umut Akdoğan, “TBMM’deki komisyonda tam kapalılık kararı alınmadı. Süreç şeffaf ilerlemeye devam edecek” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

CHP’li komisyon üyesi: Yalnızca MİT ve Bakanlık sunumu için gizlilik kararı alındı
*Komisyonun ikinci toplantısına katılan Milli Savunma Bakanı Güler, İçişleri Bakanı Yerlikaya ve MİT Başkanı Kalın, 8 Ağustos 2025. (Fotoğraf: AA)

Kürt sorununun demokratik çözümü için TBMM bünyesinde kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”, dün (8 Ağustos) yapılan ikinci toplantısında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ın yaptığı sunumlar gerekçe gösterilerek oybirliğiyle ‘tam kapalılık’ kararı aldı.

Komisyonunun ikinci toplantısında 'gizlilik' kararı: Tutanaklar 10 yıl paylaşılmayacak
Komisyonunun ikinci toplantısında 'gizlilik' kararı: Tutanaklar 10 yıl paylaşılmayacak
8 Ağustos 2025

Komisyon üyesi CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “TBMM’deki komisyonda tam kapalılık kararı alınmadı. Süreç şeffaf ilerlemeye devam edecek” dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ikinci toplantıdaki ‘tam kapalılık’ kararı sonrası, “Komisyon üyeleri dahil hiç kimseye 10 yıl süreyle bu tutanaklar verilmeyecektir. Bu toplantıda konuşulan hiçbir konu, hiçbir şekilde dışarıda mevzubahis edilmeyecektir” demişti. Karar, kamuoyunda komisyonun tüm toplantılarına yönelik alındığı şeklinde tepkilere yol açmıştı.
*CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan

“Keskin sirkeler küplerine zarar verir”

Akdoğan, X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Yalnızca dün yapılan MİT ve Bakanlık sunumu için gizlilik kararı alındı. Yani birkaç saatlik bir karar. İstihbarat teşkilatı sunumunun açık olmasını beklemek normal mi?

“CHP varsa gizlilik olmaz demiştik. Olmaz. Ancak MİT’in bir özel sunumu için de bu karar alınabilir. Burada da halkın hayrına olmayan bir şey olursa CHP susmaz. Bunun için oradayız. Selamet için metanet gerekir. Keskin sirkeler küplerine zarar verir.”

Çözüm komisyonuna hangi parti kimleri görevlendirdi?
Çözüm komisyonuna hangi parti kimleri görevlendirdi?
31 Temmuz 2025

(VC)

Komisyonunun ikinci toplantısında 'gizlilik' kararı: Tutanaklar 10 yıl paylaşılmayacak
8 Ağustos 2025
CHP'nin komisyon üye sayısı 11'e yükseldi
8 Ağustos 2025
Komisyonun ilk toplantısında hangi parti ne dedi?
6 Ağustos 2025
"MİLLİ DAYNIŞMA, KARDEŞLİK VE DEMOKRASİ"
“Komisyon"un çalışma usul ve esaslarına ilişkin 12 maddelik taslak oy birliğiyle kabul edildi
5 Ağustos 2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş’un komisyon konuşmasının tam metni
5 Ağustos 2025
ÇÖZÜM KOMİSYONUNUN İLK TOPLANTISI
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İlkelerimiz şeffaflık, açıklık ve çoğulculuk
5 Ağustos 2025
Sayfa Başına Git