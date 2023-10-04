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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 4 Ekim 2023 10:43
 ~ Son Güncelleme: 4 Ekim 2023 10:45
2 dk Okuma

CHP’li Kış: Kadınlar güçlenirse, Türkiye güçlenir

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, eşitlik ve özgürlük mücadelesi için 81 ilden gelen Eşitlik İçin Kadın Platformu gönüllüleriyle Meclis’te bir araya geldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/04/chpli-kis-kadinlar-guclenirse-turkiye-guclenir.jpg
CHP Basın

28. Dönem İkinci Yasama Yılının başlamasıyla çalışmalarına başlayan Meclis’te ilk haftaya kadınlar damgasını vurdu.

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3 Ekim 2023

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, eşitlik ve özgürlük mücadelesi için 81 ilden gelen Eşitlik İçin Kadın Platformu gönüllüleriyle Meclis’te bir araya geldi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, basın toplantısının ardından TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak kadın sorunları hakkında konuşma yaptı. Kış, İstanbul sözleşmesinden bir gecede çıkanların, Medeni Kanun’da ve Anayasa’da da kadını yok saymaya çalıştıklarına dikkat çekti.

"Her zaman kadınların yanındayız"

TBMM Genel Kurulu’nda, dönemin başında Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılmasına yönelik önergenin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini hatırlatarak tepki gösteren CHP’li Kış, “kimlerin kadınları yok saymaya çalıştıklarını iyi biliyoruz” dedi.

Ekonomik krizden en fazla etkilenen kesimin kadınlar olduğunu ifade eden Kış, şiddete maruz kalan, kreş fiyatları yüzünden iş bırakmak zorunda kalan, cinayete kurban giden yüzlerce kadın olduğuna dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak kadınların haklı mücadelesinde her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Kış konuşmasına şöyle devam etti:

“Bizler başta memleketim Mersin olmak üzere, her alanda kadınları güçlendireceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı Cumhuriyet’in kurucu unsurları olarak, laik, demokratik Türkiye idealini gerçekleştirip, kadınların hak ettiği yaşamı sağlayana kadar mücadelemize devam edeceğiz”. 

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