KADIN
YT: Yayın Tarihi: 02.02.2026 12:57 2 Şubat 2026 12:57
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.02.2026 13:17 2 Şubat 2026 13:17
Okuma Okuma:  2 dakika

CHP’li Kılıç’tan Epstein iddialarıyla ilgili Meclis’e soru önergesi

Kılıç, Türkiye’nin adının uluslararası istismar ve insan ticareti dosyalarında yer almaması adına, söz konusu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılıp yapılmayacağını da Meclis gündemine taşıdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

CHP’li Kılıç’tan Epstein iddialarıyla ilgili Meclis’e soru önergesi
Fotoğraf: Sevda Kılıç'ın sosyal medya hesabı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, kamuoyuna yansıyan ve yargı dosyalarına giren Jeffrey Epstein’a ait olduğu öne sürülen e-posta yazışmalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) yazılı soru önergesi verdi.

Kılıç, soru önergesinde, insan ticareti ve cinsel istismar suçlarından yargılanan Jeffrey Epstein’a ait olduğu belirtilen ve 30 Eylül 2011 tarihini taşıyan bir e-postada, “Erdoğan’ı görmeye gidebileceği, ardından Bodrum’a geçeceği” yönünde ifadelerin yer aldığına dikkat çekti. Söz konusu iddiaların uluslararası kamuoyunda ve Türkiye’de ciddi soru işaretleri yarattığını vurgulayan Kılıç, konunun spekülasyona mahal bırakılmaksızın şeffaf bir şekilde açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Önergede, bu tür iddiaların Türkiye Cumhuriyeti’nin en üst makamlarıyla ilişkilendirilmesinin kamu yararı ve devlet ciddiyeti açısından önem taşıdığı ifade edildi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle şu sorular yöneltildi:

  1. ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgelerde Jeffrey Epstein’a ait olduğu görülen ve 30 Eylül 2011 tarihli e-posta yazışmasında yer alan “Erdoğan’ı görmeye gidebilirim” ifadesi hakkında bilginiz var mıdır?
  2. 2011 yılı içerisinde Jeffrey Epstein’ın Türkiye’ye resmi veya gayriresmi bir ziyareti olmuş mudur? Olmuş ise tarihler ve ziyaretin kapsamı nedir?
  3. Jeffrey Epstein’ın, 2011 yılı ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Başbakanı veya üst düzey devlet yetkilileriyle herhangi bir görüşmesi gerçekleşmiş midir?
  4. Söz konusu e-postada geçen ifadeye konu olabilecek şekilde, Jeffrey Epstein’ın Bodrum başta olmak üzere Türkiye’nin herhangi bir il veya ilçesinde bulunduğuna dair resmi kayıt mevcut mudur?
  5. Jeffrey Epstein’ın Türkiye’de konakladığı iddia edilen tesisler, oteller veya özel mekânlar hakkında devletin ilgili birimlerinin bilgisi ya da incelemesi bulunmakta mıdır?
  6. Jeffrey Epstein’ın adının karıştığı uluslararası suç dosyaları kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti makamları tarafından yürütülmüş veya talep edilmiş herhangi bir adli ya da idari araştırma var mıdır?
  7. Türkiye’nin adının, uluslararası istismar ve insan ticareti dosyalarında geçmemesi adına, bu tür iddialara ilişkin bir resmi açıklama yapılması düşünülmekte midir?

Ayrıca, Kılıç, Türkiye’nin adının uluslararası istismar ve insan ticareti dosyalarında yer almaması adına, söz konusu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılıp yapılmayacağını da Meclis gündemine taşıdı.

Epstein belgeleri ve Ayşe Tokyaz cinayeti: “Bana kimse bir şey yapamaz” düzeni
Epstein belgeleri ve Ayşe Tokyaz cinayeti: “Bana kimse bir şey yapamaz” düzeni
Bugün 08:30

Epstein Dosyaları Epstein'in suç ortakları CHP
ilgili haberler
TRUMP DOSYALARDA KENDİ ADINI KARARTTIRMIŞ
ABD Temsilciler Meclisi Adalet Bakanlığına "Epstein Dosyaları"nın tamamını açıklama emri verdi
19 Kasım 2025
/haber/abd-temsilciler-meclisi-adalet-bakanligina-epstein-dosyalari-nin-tamamini-aciklama-emri-verdi-313660
Epstein belgeleri ve Ayşe Tokyaz cinayeti: “Bana kimse bir şey yapamaz” düzeni
Bugün 08:30
/yazi/epstein-belgeleri-ve-ayse-tokyaz-cinayeti-bana-kimse-bir-sey-yapamaz-duzeni-316236
Eski Büyükelçi Mandelson, Epstein iddiaları nedeniyle partisinden istifa etti
Bugün 08:14
/haber/eski-buyukelci-mandelson-epstein-iddialari-nedeniyle-partisinden-istifa-etti-316235
Robert Kolej’den Epstein Belgelerine ilişkin açıklama
1 Şubat 2026
/haber/robert-kolejden-epstein-belgelerine-iliskin-aciklama-316225
İNTERNET KULLANICILARINA SANSÜR SÖKMEDİ
Epstein Dosyaları: ABD Adalet Bakanlığının sansürü "kopyala-yapıştır"la aşıldı
25 Aralık 2025
/haber/epstein-dosyalari-abd-adalet-bakanliginin-sansuru-kopyala-yapistir-la-asildi-314949
ABD Adalet Bakanlığı: Epstein dosyalarındaki Trump'a ait tüm materyaller yayınlanacak
22 Aralık 2025
/haber/abd-adalet-bakanligi-epstein-dosyalarindaki-trump-a-ait-tum-materyaller-yayinlanacak-314761
Demokratlar, Epstein’ın Trump’tan bahsettiği yeni e-postaları yayımladı
13 Kasım 2025
/haber/demokratlar-epsteinin-trumptan-bahsettigi-yeni-e-postalari-yayimladi-313501
Epstein belgelerinde Elon Musk ayrıntısı
27 Eylül 2025
/haber/epstein-belgelerinde-elon-musk-ayrintisi-311984
Milyarder Wexner ile Epstein'in avukatı ve muhasebecisi mahkemeye çağrıldı
8 Ocak 2026
/haber/milyarder-wexner-ile-epstein-in-avukati-ve-muhasebecisi-mahkemeye-cagrildi-315363
EPSTEIN DOSYALARI, SANSÜRLE AÇILDI
ABD: Adalet Bakanı Bondi, Epstein dosyalarını sansürledi, milletvekilleri bakana yaptırım arıyor
23 Aralık 2025
/haber/abd-adalet-bakani-bondi-epstein-dosyalarini-sansurledi-milletvekilleri-bakana-yaptirim-ariyor-314815
