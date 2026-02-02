CHP’li Kılıç Epstein iddialarıyla ilgili soru önergesi verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, kamuoyuna yansıyan ve yargı dosyalarına giren Jeffrey Epstein’a ait olduğu öne sürülen e-posta yazışmalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) yazılı soru önergesi verdi.

Belgeleri buradan inceleyebilirsiniz

Kılıç, soru önergesinde, insan ticareti ve cinsel istismar suçlarından yargılanan Jeffrey Epstein’a ait olduğu belirtilen ve 30 Eylül 2011 tarihini taşıyan bir e-postada, “Erdoğan’ı görmeye gidebileceği, ardından Bodrum’a geçeceği” yönünde ifadelerin yer aldığına dikkat çekti. Söz konusu iddiaların uluslararası kamuoyunda ve Türkiye’de ciddi soru işaretleri yarattığını vurgulayan Kılıç, konunun spekülasyona mahal bırakılmaksızın şeffaf bir şekilde açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.

🗓 16 Ocak 2024’te,

Epstein dosyasının Türkiye bağlantılarının araştırılması için TBMM’ye Araştırma Önergesi verdim. İki yıldır Meclis’te bekletiliyor.



Epstein dosyası yalnızca ABD’nin değil, uluslararası bir karanlığın dosyasıdır.

Ve evet, bu karanlığın Türkiye’ye uzanan… pic.twitter.com/eZxzeLN96t — Av. Sevda Erdan Kılıç (@SEVDAERDAN) February 1, 2026

Önergede, bu tür iddiaların Türkiye Cumhuriyeti’nin en üst makamlarıyla ilişkilendirilmesinin kamu yararı ve devlet ciddiyeti açısından önem taşıdığı ifade edildi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle şu sorular yöneltildi:

ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgelerde Jeffrey Epstein’a ait olduğu görülen ve 30 Eylül 2011 tarihli e-posta yazışmasında yer alan “Erdoğan’ı görmeye gidebilirim” ifadesi hakkında bilginiz var mıdır? 2011 yılı içerisinde Jeffrey Epstein’ın Türkiye’ye resmi veya gayriresmi bir ziyareti olmuş mudur? Olmuş ise tarihler ve ziyaretin kapsamı nedir? Jeffrey Epstein’ın, 2011 yılı ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Başbakanı veya üst düzey devlet yetkilileriyle herhangi bir görüşmesi gerçekleşmiş midir? Söz konusu e-postada geçen ifadeye konu olabilecek şekilde, Jeffrey Epstein’ın Bodrum başta olmak üzere Türkiye’nin herhangi bir il veya ilçesinde bulunduğuna dair resmi kayıt mevcut mudur? Jeffrey Epstein’ın Türkiye’de konakladığı iddia edilen tesisler, oteller veya özel mekânlar hakkında devletin ilgili birimlerinin bilgisi ya da incelemesi bulunmakta mıdır? Jeffrey Epstein’ın adının karıştığı uluslararası suç dosyaları kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti makamları tarafından yürütülmüş veya talep edilmiş herhangi bir adli ya da idari araştırma var mıdır? Türkiye’nin adının, uluslararası istismar ve insan ticareti dosyalarında geçmemesi adına, bu tür iddialara ilişkin bir resmi açıklama yapılması düşünülmekte midir?

Ayrıca, Kılıç, Türkiye’nin adının uluslararası istismar ve insan ticareti dosyalarında yer almaması adına, söz konusu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılıp yapılmayacağını da Meclis gündemine taşıdı.

