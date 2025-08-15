CHP’li Kaya’dan Diyanet’e: Kadınların haklarına el uzatmaktan vazgeçin

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 15 Ağustos Cuma hutbesinde kız çocuklarının miras hakkına dair ifadelerine tepki gösterdi.

Kaya, Diyanet’in bir önceki hutbede kadınların kıyafet tercihlerine müdahale ettiğini hatırlatarak, “Kadınların kıyafetlerine ‘edep’ ve ‘haya’ diyerek dil uzatan Diyanet, bu kez de medeni hukuku çiğneyerek kadınların miras hakkına el uzatmıştır. Erkeğin iki katı miras almasını ‘Allah’ın takdiri’ diye dayatmak, buna itiraz eden kız çocuğunu ‘kul hakkı’ ile suçlamak nedir? Eşitsizliği ibadet gibi sunmak dine hakarettir” dedi.

“Diyanet artık dine zarar veriyor”

Diyanet’in dini, iktidarın siyasi ajandasına göre yorumladığını ve kadınların hayatına yön vermeye çalıştığını söyleyen Kaya, “Faizi, torpili, yolsuzluğu iktidarın çıkarına göre helal ya da haram ilan eden Diyanet, kadınların yaşamına müdahale etme hadsizliğinden vazgeçmelidir. Artık dine zarar vermektedir” dedi.

“Medeni Kanun’a aykırı hutbeler”

Kaya, Medeni Kanun’un kadın ve erkeklere eşit hak tanıdığını vurgulayarak, “İktidar Anayasa’nın 10. maddesini güçlendirmekle övünürken, attığı adımlarla bu maddeye her gün aykırı hareket ediyor. Diyanet de bu eşitsizlik anlayışına hizmet eden hutbelerle kadınların haklarını ellerinden almaya çağrı yapıyor. Bu hutbe, kadına ne babasından ne alt soyundan hak ettiği payın verilmemesi mesajıdır” dedi.

Kadına karşı şiddetin, erken yaşta ve zorla evliliklerin yaygın olduğu bir ortamda dini söylemlerle eşitsizliğin derinleştirildiğini belirten Kaya, “İktidara gelir gelmez ilk işimiz, kadınlara yaşam ve gelecek güvencesi sağlayacak bir düzeni kurmak olacak. Biz buradayız, susmayacağız, geri adım atmayacağız” diye konuştu.

