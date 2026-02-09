ENGLISH KURDÎ
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 09.02.2026 15:49 9 Şubat 2026 15:49
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.02.2026 15:54 9 Şubat 2026 15:54
Okuma Okuma:  2 dakika

CHP’li kadınlardan "itibar suikastine" tepki: Ailelere dokunmayı bırakın

Açıklamayı okuyan İnanlı son günlerde yargı eliyle eşi, abileri ve çocukları üzerinden Dilek Kaya İmamoğlu’na yönelik bir "direnç kırma" operasyonu yürütüldüğüne dikkat çekti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

CHP’li kadınlardan "itibar suikastine" tepki: Ailelere dokunmayı bırakın
Fotoğraf: CHP Basın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cumhuriyet Halk Partisi kadın meclis üyeleri ve kadın belediye başkanları, tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve ailesine yönelik son dönemlerde artan hukuki baskılara ve "aileler üzerinden yürütülen siyasi iklime" dur demek adına ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

İBB CHP Grup toplantı odasında yapılan açıklamayı İBB CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı okudu. Açıklamaya Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Ordu Çamaş Belediye Başkanı Leyla Çıtır ile kadın meclis üyeleri katıldı.

Açıklamayı okuyan İnanlı son günlerde yargı eliyle eşi, abileri ve çocukları üzerinden Dilek Kaya İmamoğlu’na yönelik bir "direnç kırma" operasyonu yürütüldüğüne dikkat çekti.

 "Hukuk siyasi bir aparata dönüştürülemez"

İnanlı’nın okuduğu açıklamada, 6 Şubat Cuma günü Dilek Kaya İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın somut delil olmaksızın tutuklanmasına dikkat çekildi. 8 ay önce tutuklanan diğer ağabeyi Cevat Kaya’dan sonra bu ikinci tutuklamanın, aileye yönelik sistematik bir baskının parçası olduğu belirtildi.

İnanlı’nın açıklamasında şu başlıklar öne çıktı:

Hukuksuz tutuklamalar: Ali Kaya, hayatında hiç görmediği bir kişinin 4 yıl önceki asılsız iddialarıyla, delilsiz ve tanıksız şekilde tutuklandı.

Sistematik baskı: Ekrem İmamoğlu’nun babasının emekli maaşına haciz konulması ve oğlu Selim İmamoğlu’nun ticari faaliyetleri üzerinden hedef alınması, "itibar suikasti"dir.

Örf ve adet vurgusu: Türk siyasi tarihinde rekabetin her zaman var olduğu ancak aileler, eşler ve çocuklar hiçbir dönemde bu denli hedef alınmadı, bu durum ahlaki değerlerle bağdaşmadı.

"Bu neyin kini, neyin intikamı?"

İnanlı son olarak şöyle dedi:

"Dilek Kaya İmamoğlu’nun geçtiğimiz günlerde kamuoyunda yankı bulan şu sorularıyla son buldu: “Bu neyin kini? Bu neyin intikamı? Bu neyin bedeli? Topluma, vicdanlara ve geleceğimize ödetilen bu ağır bedelin bir açıklaması olmak zorunda. Sessizlik artık bir cevap değildir.”

İnanlı, iktidar uğruna ailelerin mahremiyetine ve onuruna dil uzatılmasının "mertçe bir mücadele" olmadığını vurgulayarak; adaletin, vicdanın ve hukukun siyasi emellere alet edilmemesi noktasında tüm yetkilileri dürüst bir açıklama yapmaya çağırdı.

"Artık ailelere dokunmayı bırakın!" mesajıyla açıklamayı sonlandıran İnanlı, aziz milletin aileye uzanan eli affetmeyeceği ve sandıkta gereken cevabı vereceğini belirtti. (EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Dilek İmamoğlu Ülkü İnanlı ekrem imamoğlu
