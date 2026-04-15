CHP’li Kadıköy Belediyesi’nin topladığı üç köpeğin akıbeti bilinmiyor

Kadıköy’de dün sabah (14 Nisan) Zeus, Mavi ve Kırmızı isimli üç köpek, rıhtımda bulundukları sırada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki Kadıköy Belediyesi ekipleri tarafından alındı.

“Hayvan Hemşiresi” olarak bilinen hayvan hakları savunucusu Mine Vural’ın aktardığına göre, köpeklerin akıbeti henüz bilinmiyor.

Vural, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Isırma yok, saldırı yok, hiçbir şey yok. Tek sorun, köpek olmaları,” ifadelerini kullandı.

Dört Ayaklı Şehir: Yaşam hakkının açık bir ihlali

Kent, doğa ve hayvan çalışmaları derneği Dört Ayaklı Şehir de, Vural’ın paylaşımı üzerine yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Herhangi bir saldırı, ısırma ya da acil müdahale gerektiren bir durum yoktu. Köpekler yalnızca oradaydı—yaşadıkları yerde. Bu müdahale, yerinde yaşam hakkının açık bir ihlalidir. Zeus, Mavi, Kırmızı, gönüllüler tarafından beslenen, izlenen, tanınan hayvanlar. Onları yaşadıkları yerden koparmak yalnızca bireysel hayatlarını değil, kurdukları ilişkileri ve bakım ağlarını da parçalar. Sokak hayvanları ‘toplanacak’ varlıklar değil; kentte birlikte yaşadığımız canlılar.

“Kadıköy Belediyesi’nin hesap verebilirlikten uzak tavrı da tepkilerin odağında. Kadıköy Belediyesi’ni Zeus, Mavi ve Kırmızı'yı yaşam alanlarına geri getirmeye ve sorumluluk almaya çağırıyoruz: Yerinde yaşamı esas alan, bakım ilişkilerini gözeten, şeffaf ve hesap verebilir bir yaklaşım benimsenmelidir. Bu şehirde birlikte yaşıyoruz. Ve birlikte yaşamanın ilk koşulu, birbirimizin varlığını tehdit değil, hak olarak tanımaktır. Zeus, Mavi, Kırmızı yaşadıkları alana sağlıklı biçimde geri getirilene dek ve sonrasında sürecin takipçisi olacağız.”

TİP: Belediye, uygulamayı İstanbul Valiliği’nin talimatına dayandırıyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Kadıköy İlçe Örgütü de yaptığı açıklamada Kadıköy Belediyesi’ne tepki göstererek şöyle dedi:

“Belediye bu uygulamayı İstanbul Valiliği’nin talimatına dayandırıyor; oysa mevcut barınak koşullarının ne kadar ağır olduğunu hepimiz görüyoruz. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, belediyelere yeterli barınak koşullarını sağlamak için 31 Aralık 2028’e kadar süre tanımıştır. Kanunun açıkça belirlediği bu süreyi idari bir talimatla fiilen sıfırlamak hukuken mümkün değildir. Hayvanları yetersiz koşullardaki barınaklara hapsetmek, onları ölüme terk etmekten farksızdır.

“Kadıköy Belediyesi’ni bu hukuksuz uygulamaya derhal son vermeye çağırıyoruz. Sokakta yaşayan hayvanların yaşam hakkını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Belediye, şikayetlerin ve talimatların arkasına sığınmak yerine; mahalleliyle gerçek bir işbirliği kurarak ve hukuka uygun hareket ederek bu sorunu çözmelidir!” (TY)