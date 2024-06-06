CHP’li Hopa ve Fındıklı belediye başkanlarından DEM Parti'ye ziyaret

Artvin Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan ile Rize'nin Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Cervatoğlu, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Hopa İlçe Örgütü'ne dayanışma ziyareti yaptı. Belediye başkanlarını, DEM Parti Parti Meclisi üyesi Recep Demirci'nin de aralarında olduğu partili bir heyet karşıladı.

Ziyarette konuşan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, yerel yönetimlerin demokrasi için çok önemli olduğunu söyledi.

MA’nın haberine göre, yaşanan durumun yerel halkın iradesini çiğnemek olduğunu vurgulayan Çervatoğlu, "Bu durum ilk olarak Hakkari'de yaşayan tüm yurttaşların oy versin ya da vermesin tüm yurttaşların hukukunu çiğnemektir. DEM Parti özelinde Kürt yurttaşların haklarını çiğnemektir. DEM Parti'yi sadece Kürt partisi olarak da görmemek gerekiyor. Ülkemizde demokrasiye ulaşmak zor. Bizler de bu coğrafyada sesimizi çıkarmalıyız. Bu sadece kayyım ile ilgili bir şey değil" diye konuştu.

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan ise, kayyımın mücadele edilmesi gereken bir durum olduğunu vurguladı. DEM Parti Artvin İl Eş Başkanı Deniz Yalçın, kayyımla aynı zamanda eş başkanlığın hedef alındığını söyledi.

Yalçın, "Hukukun işlemediği bir durumla karşı karşıyayız. Bu aynı zamanda ülkenin gelecek umutlarına bir saldırıdır. Biz bu duruma tepki vermezsek yarın daha yayılan bir durum yaşanacak" dedi.

DEM Parti PM üyesi Recep Demirci ise, "Milli irade dedikleri irade ve anayasaya uyulmasını istiyoruz. Bunun için öncelikle genel seçimlerde Hatay'dan seçilen Can Atalay ve yerel seçimlerde seçilen Hakkari belediye başkanının serbest bırakılarak görevlerine geri dönmesini istiyoruz. Burada bulunmanız bizim için çok değerli" diye konuştu.

(EMK)