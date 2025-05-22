CHP’li Gökçek’ten laik eğitim vurgusu: Bakanlık bu duruma sessiz kalamaz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Ali Gökçek, İstanbul Bağcılar’da görev yapan bir sınıf öğretmeninin müfredata aykırı ve laiklik karşıtı ders içeriklerini sosyal medyada paylaşmasına ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e soru önergesi verdi.

Gökçek, söz konusu öğretmenin öğrencilerin kişisel haklarını ihlal ettiğini ve laik eğitim ilkelerini çiğnediğini belirterek, “Bu sözde eğitimcinin nereden güç aldığı açık. Bakanlık bu durumu görmezden gelemez” dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde öğretmen A.D.’nin, ders verdiği ilkokul öğrencilerine müfredat dışı dini içerikler anlattığı ve çocukların yüzlerinin net şekilde görüldüğü videoları kişisel hesabında yayımladığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu videolardan birinde, “Çocukken şort giydir, mini etek giydir! Büyüdüğünde tesettüre girmesini bekle(ME)” ifadeleri yer alıyor.

Ali Gökçek, videolarda yapılan konuşmaların çağdaş, bilimsel ve laik eğitim anlayışıyla bağdaşmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bir öğretmenin, öğrencilerin yaş grubu özelliklerini yok sayarak ayrıştırıcı, ideolojik mesajlar vermesi ve bu görüntüleri popülarite amacıyla sosyal medyada paylaşması kabul edilemez. Eğitimciler çocukların kişisel verilerini korumakla yükümlüdür. Bakanlığın sessizliği, bu kişinin kimlerden destek aldığını düşündürüyor.”

Gökçek’ten Bakan Tekin’e 3 Soru

CHP’li Gökçek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e şu soruları yöneltti:

A.D. isimli öğretmenin sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan Bakanlığınızın bilgisi var mıdır? Bu öğretmen hakkında daha önce herhangi bir idari işlem yapılmış mıdır? Söz konusu son videoyla ilgili olarak Bakanlığınız bir işlem başlatmayı düşünüyor mu?

(EMK)