ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 22 Mayıs 2025 15:09
 ~ Son Güncelleme: 22 Mayıs 2025 15:12
2 dk Okuma

CHP’li Gökçek’ten laik eğitim vurgusu: Bakanlık bu duruma sessiz kalamaz

Gökçek, "Eğitimciler çocukların kişisel verilerini korumakla yükümlüdür. Bakanlığın sessizliği, bu kişinin kimlerden destek aldığını düşündürüyor" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğraf, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda çekilmiş. Görselde bir erkek milletvekili kürsüde konuşma yaparken görülüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Ali Gökçek, İstanbul Bağcılar’da görev yapan bir sınıf öğretmeninin müfredata aykırı ve laiklik karşıtı ders içeriklerini sosyal medyada paylaşmasına ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e soru önergesi verdi.

Gökçek, söz konusu öğretmenin öğrencilerin kişisel haklarını ihlal ettiğini ve laik eğitim ilkelerini çiğnediğini belirterek, “Bu sözde eğitimcinin nereden güç aldığı açık. Bakanlık bu durumu görmezden gelemez” dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde öğretmen A.D.’nin, ders verdiği ilkokul öğrencilerine müfredat dışı dini içerikler anlattığı ve çocukların yüzlerinin net şekilde görüldüğü videoları kişisel hesabında yayımladığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu videolardan birinde, “Çocukken şort giydir, mini etek giydir! Büyüdüğünde tesettüre girmesini bekle(ME)” ifadeleri yer alıyor.

Ali Gökçek, videolarda yapılan konuşmaların çağdaş, bilimsel ve laik eğitim anlayışıyla bağdaşmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bir öğretmenin, öğrencilerin yaş grubu özelliklerini yok sayarak ayrıştırıcı, ideolojik mesajlar vermesi ve bu görüntüleri popülarite amacıyla sosyal medyada paylaşması kabul edilemez. Eğitimciler çocukların kişisel verilerini korumakla yükümlüdür. Bakanlığın sessizliği, bu kişinin kimlerden destek aldığını düşündürüyor.”

Gökçek’ten Bakan Tekin’e 3 Soru

CHP’li Gökçek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e şu soruları yöneltti:

  1. A.D. isimli öğretmenin sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan Bakanlığınızın bilgisi var mıdır?
  2. Bu öğretmen hakkında daha önce herhangi bir idari işlem yapılmış mıdır?
  3. Söz konusu son videoyla ilgili olarak Bakanlığınız bir işlem başlatmayı düşünüyor mu?

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
laik eğitim laiklik Laiklik ilkesi CHP
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git