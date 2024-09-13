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Yayın Tarihi: 13 Eylül 2024 13:42
 ~ Son Güncelleme: 13 Eylül 2024 13:45
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CHP’li Emre’den kanun teklifi: “Şiddete Tanık Olup Müdahale Etmeyenler Cezalandırılsın”

Teklif, toplumda infial yaratan olaylara sessiz kalan kişilere yönelik cezai yaptırımları artırmayı hedeflerken, çocuklar ve kadınlara yönelik suçlara şahit olanların müdahale etmemesi durumunda ceza oranlarının artırılmasını öngörüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta mor renkte yuvarlak bir pankart üzerinde büyük harflerle yazılmış "Suça Ortak Olma!" ifadesi dikkat çekiyor. Beyaz ve siyah harflerle yazılmış bu mesaj, güçlü bir sosyal çağrı niteliği taşıyor. Pankartın rengi mor olması nedeniyle, genellikle kadın hakları ve toplumsal adaletle ilgili bir protesto veya farkındalık etkinliğine ait olduğu izlenimi veriyor. Arka planda bulanık halde başka pankartlar veya insanlar görülmekte, bu da fotoğrafın bir eylem veya protesto sırasında çekildiğini düşündürüyor.
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Zeynel Emre, şiddet olaylarına şahit olup müdahale etmeyen kişilerin hapisle cezalandırılması için Türk Ceza Kanunu’na (TCK) yeni bir hüküm eklenmesini öneren bir yasa teklifi sundu.

Teklif, özellikle çocuklar ve kadınlara yönelik şiddet olaylarına karşı müdahalede bulunmayanların daha ağır cezalarla karşılaşmasını öngörüyor.

Emre’nin TBMM Başkanlığına sunduğu teklif, TCK’ya “Yardım sağlamama; yardım sağlayan kişilerin engellenmesi” başlıklı bir madde eklenmesini talep ediyor.

Teklifte, genel bir tehlike anında risk oluşturmaksızın yardım etmeyen kişilerin bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası veya on bin güne kadar para cezasıyla cezalandırılması öneriliyor. Çocuklara ve kadınlara yönelik tehlikeler durumunda bu cezanın yarı oranında artırılması öngörülüyor.

Ayrıca, üçüncü bir kişiye yardım etmeye çalışanlara engel olanların da aynı şekilde cezalandırılması planlanıyor.

Toplumsal sessizliğin yarattığı tehlikeler

Teklifin gerekçesinde, özellikle Manisa’nın Akhisar ilçesinde hamile bir kadının işlek bir sokakta dakikalarca dövülmesine kimsenin müdahale etmediği ve 8 yaşındaki Narin Güran’ın katledilmesine ilişkin sessizlik olayları hatırlatılarak, bu tür suskunlukların toplumsal birlikteliği zedelediği vurgulandı. Emre, bu sessizliğin sadece bireylere yönelik değil, toplumsal dayanışmayı ve birlikteliği de tehdit eden bir durum olduğunu ifade etti.

Teklifin gerekçesinde, şu bilgiler yer aldı:

“Toplumumuzun dayanışma, yardımlaşma ve sorumluluk bilincindeki zayıflama, günümüzdeki dönüşüm sürecinin sancılarını yoğun olarak yansıtmaktadır. Özellikle çocuklar ve kadınlara yönelik yaygınlaşan şiddet olaylarının önüne geçmek için her türlü hukuki düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.”

Çocuk ve kadınlar için ek cezalar

Teklif, toplumda infial yaratan olaylara sessiz kalan kişilere yönelik cezai yaptırımları artırmayı hedeflerken, çocuklar ve kadınlara yönelik suçlara şahit olanların müdahale etmemesi durumunda ceza oranlarının artırılmasını öngörüyor.

Böylece toplumda artan şiddet olaylarına karşı pasif kalınmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Emre’nin sunduğu teklif, Türkiye’nin sosyal yapısında yaşanan dönüşümlerle birlikte hukuki düzenlemelerin de güncellenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Zeynel Emre kanun teklifi erkek şidddeti çocuk istismarı
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