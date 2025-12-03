CHP’li Emir’den Erdoğan’a: Sanırsın 'Kürt sorunu yoktur' diyen sen değilsin

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP’ye yönelik “cellat” eleştirisine, CHP’den yanıt geldi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Erdoğan’ı kayyım atamalarından Roboski katliamına, seçilmişlerin tutuklanmasından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına kadar birçok konu üzerinden eleştirerek karşılık verdi.

Bakırhan'dan Özgür Özel'e tepki: Cellat defterini açacaksak hepiniz borçlu çıkarsınız

"Sanırsın belediye başkanlarını tutuklatan sen değilsin"

Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Stockholm Sendromu” açıklamalarına, “Celladına aşık olmak” diye bir yorum yapmıştı. Bu sözlere yanıt veren Murat Emir, sosyal medya paylaşımında şunları söyledi:

"Sanırsın kayyım atayan sen değilsin.

Sanırsın seçilmiş belediye başkanlarını tutuklatan sen değilsin.

Sanırsın oyu düşünce süreci buzdolabına kaldıran sen değilsin.

Sanırsın 'Kürt sorunu yoktur' diyen sen değilsin.

Sanırsın Roboski için özür dilemeyen sen değilsin.

Sanırsın AİHM kararlarına rağmen ‘Hamlemizi yapar işi bitiririz’ diyen ve seçilmiş siyasetçileri içeride tutan sen değilsin.

Sanırsın 'Batıda Kürtleri belediye meclisine sokma suçu' icat ettiren sen değilsin.

Medyasında hafıza yok diye kimsede yok sanıyor."

Erdoğan ne demişti ?

Erdoğan, partisinin grup toplantısında Özgür Özel’in Stockholm Sendromu ifadelerine cevaben, şöyle dedi:

"Sayın Özel cesaretin varsa ve cellat görmek istiyorsan aynaya bak, kendi tarihine bak, CHP'nin geçmişine bak. Kürt kardeşlerim, bunlar için sadece bir oy deposu. Denklem gayet basit: Hiçbir karşılık beklemeden seçimlerde oy verdiğinizde sizden iyisi yok; tersi bir durumda ise sizden kötüsü yok."

Erdoğan'dan Özel’e: Cellat görmek istiyorsan aynaya bak

Özgür Özel: "'Stockholm Sendromu' tabiriyle, DEM Partiyi kast etmedim"

(EMK)