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Yayın Tarihi: 5 Haziran 2024 14:56
 ~ Son Güncelleme: 5 Haziran 2024 16:42
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5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

CHP’li Dinçer: İngiltere’nin çöpü ülkemize doluyor

İngiltere’den Türkiye’ye gönderilen plastik atık, 2023 yılında 21.5 tona ulaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP’li Dinçer: İngiltere’nin çöpü ülkemize doluyor
Fotoğraf: Troy Mayne / WWF

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Semra Dinçer, İngiltere’den Türkiye’ye gönderilen plastik atık miktarının sürekli arttığını söyleyerek Türkiye’deki tesislerin ve denetim mekanizmalarının artırılarak plastik atık ithalatının sonlandırılması çağrısında bulundu. 

Dinçer, 5 Haziran Dünya Çevre Günü bağlamında yaptığı açıklamasında “Ülke dışından plastik atık ithal edip, kâr etmek kısa vadede kazançlı görünebilir; ancak bu her açıdan başarısız bir politikadır. Bugün gelişmiş ülkeler, kendi atıklarını denetim mekanizmalarının az olduğu ülkelere göndermektedirler. Bu şekilde hem atıktan hem de onun getireceği çevresel maliyetten kurtulmakta, hem de atığı ihraç ederek para kazanmaktadırlar,” dedi.

Yüzde 60 artış

İngiltere Ticaret Bakanlığı verilerine göre son bir yılda Türkiye’nin İngiltere’den ithal ettiği plastik atığın 175 bin tonu bulduğunu söyleyen Dinçer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2023 yılının Temmuz ayında İngiltere’den yapılan plastik atık 18 bin ton ile pik noktasına ulaşmıştı. O günden bu yana bazı aylarda düşen bazı aylarda ise artış gösteren bir grafik karşımıza çıkmıştır. Ancak mart ayı itibariyle ilk defa ay bazında plastik atık ihracatı 21 bin 500 tona yükselmiştir. Ekim 2023 yılında Çevre Bakanlığından aldığımız cevapta atık ithalatında dışa bağımlılığın azaltılmasının hedeflediği belirtilmesine rağmen, atık ithalatının artarak devam ettiğini görüyoruz. 

“Geçtiğimiz bir yıl içerisinde sadece İngiltere’den yapılan plastik atık ithalatı 175 bin tona ulaşmış, Türkiye İngiltere’den plastik atık ithal eden birinci ülke konumuna gelmiştir. 2022 yılında 88 milyon ton olan plastik atık ihracatı 2023 yılında yüzde altmış oranında artarak, 141 milyon tonu bulmuştur. Türkiye an itibariyle İngiltere’den çıkan plastik atığın yaklaşık yüzde 27’sini tek başına ithal etmektedir. 

“Derhal yasaklanmalı”

“Biz yerinde dönüştürülmeyip, dışarıya gönderilen tüm atığa çöp olarak bakma eğilimindeyiz. Ülkemizin kimsenin çöplüğü olmasına da izin vermeyeceğiz. Gerekli mevzuat ve yasal altyapının oluşturulmasıyla ülkemizde geri dönüşüm tesislerinin sayısı artmıştır. 22 yıldır atık yönetim stratejisini oluşturamayan ve kendi atığımızı dönüştüreceğimiz bir programı devreye alamayan AKP iktidarı da çözümü atık ithal etmekte bulmuştur. 

“Avrupa’da en çok plastik üreten ikinci ülke olan Türkiye’nin plastik ithal etmesindeki temel neden bu atıkları ayrıştırmanın ithal etmekten daha maliyetli olmasıdır. Temiz ve yeşil bir Türkiye için derhal harekete geçilmeli ve plastik atık ithalatı derhal yasaklanmalıdır.” (TY)

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